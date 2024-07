Carlos Salcedo publica mensaje tras la muerte y acusaciones de su hermana

Hace una semana se dio a conocer el deceso de Paola Salcedo, hermana del futbolista Carlos Salcedo, tras un ataque armado al salir de un circo. Luego del suceso, las autoridades informaron que detuvieron a dos presuntos responsables, quienes argumentaron que el móvil había sido el robo.

Pero el caso tomó un giro inesperado en redes sociales debido a que la madre de Paola y Carlos señaló que precisamente su hijo y la esposa de este habrían sido los supuestos “autores intelectuales” de lo acaecido a la joven.

La familia Salcedo lleva varios años en conflicto. Algunos han sido públicos, como el reconocimiento de una hija por parte del futbolista y una supuesta infidelidad de su esposa Andrea, la cual habría sido revelada por Paola, la hermana del jugador. Además, está la acusación de Carlos en contra de su padre por supuestos malos manejos económicos.

Revelan que Carlos Salcedo tiene un permiso especial del Cruz Azul

Hace unas horas, un portal especializado en deportes informó que el defensa del Cruz Azul tiene un permiso especial para no presentarse en el club.

Al parecer, la directiva le otorgó esta autorización por un tiempo para que el futbolista pueda resolver sus cuestiones personales. Además, el mismo portal informó que Carlos Salcedo se encuentra fuera de México y al parecer este permiso puede alargarse.

Carlos Salcedo reaparece en redes sociales y publica mensaje

Tras la muerte de su hermana, Carlos Salcedo se limitó a agradecer las muestras de cariño y el apoyo por parte de sus fanáticos. Sin embargo, el futbolista no había reaccionado a las acusaciones de su madre.

Hace unas horas, el joven futbolista utilizó sus historias de Instagram para publicar un mensaje que llamó la atención.

“Deja que te duela. Deja que te duela, llora lo que necesites, acepta eso que sientes, abraza tu vulnerabilidad como parte del proceso, no te juzgues por lo que estás viviendo, permítete tener el corazón roto, recuerda que nadie sana de la noche a la mañana, sé paciente contigo, con tu proceso, recuerda que no se trata de olvidar lo que viviste, sino de aceptar esa nueva realidad, pero aceptar no es borrar esas memorias, es abrazarlas como parte de lo que viviste, para entonces darte la oportunidad de recibir lo que realmente mereces, así que llénate de amor propio y empieza de nuevo las veces que sean necesarias”.

Este mensaje que compartió Carlos Salcedo no lo escribió él, sino que fue una publicación de la cuenta de una psicóloga y él la acompañó con dos emojis de dedos cruzados. Hasta el momento, no hay más información sobre el caso, ni tampoco ninguna declaración de los involucrados.

