¡Mariana Echeverría regresa a ‘Me caigo de risa’!

En TVNotas te contamos que Faisy y Mariana Echeverría, dos de los miembros más queridos de ‘Me caigo de risa’ habían tenido una fuerte discusión en el programa del conductor en Unicable, lo que habría derivado en que ella ya no participara más.

A Mariana no le gustó que su amigo Faisy la llamara “g0rd4” y lloró y no volvió a hablar con él. Hace unas semanas se confirmó que se estaba grabando la nueva temporada de ‘Me caigo de risa’ y la participación de Mariana se puso en duda debido a este desencuentro con Faisy y su posible integración a ‘La casa de los famosos México’.

Incluso algunos integrantes de la ‘familia disfuncional’ fueron cuestionados acerca de la participación de Mariana y se hicieron a un lado diciendo que no eran amigos de ella, así que no sabían las razones por las que no habría querido ser parte de la especial temporada.

Mariana Echeverría es una de las consentidas del público en Me caigo de risa / Instagram

¿Mariana Echeverría vuelve a ‘Me caigo de risa’ para la nueva temporada?

En medio de la polémica y luego de filtrarse una fotografía promocional que indicaría que Mariana es la nueva habitante de ‘La casa de los famosos México’, las redes sociales de Televisa hicieron un anuncio muy especial.

La cuenta ‘TUPrensa’ usó una fotografía de Mariana para promocionar la nueva temporada de ‘Me caigo de risa’ que está a punto de entrar al aire y confirmaron que será parte del proyecto.

¡Las risas estarán 100% garantizadas! 😎 #MarianaEcheverría ya está lista para hacerte reír en la nueva temporada de #MeCaigoDeRisa, este 22 de julio, en punto de las 8:00 p.m. 🕢 @MiCanal5 @MeCaigoDeRisa pic.twitter.com/B309Mdwswg — TelevisaUnivision Prensa (@TUPrensa) July 10, 2024

“¡Las risas estarán 100% garantizadas! Mariana Echeverría ya está lista para hacerte reír en la nueva temporada de Me caigo de risa, este 22 de julio en punto de las 8pm en Canal 5”, escribieron.

Hasta el momento Mariana no ha compartido nada de su regreso al programa. Recordemos que en una entrevista indicó que llegó a sentirse mal por las bromas que le hacían sus compañeros.

