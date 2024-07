La casa de los famosos México: Filtran a la siguiente persona confirmada antes del anuncio oficial

Desde hace unas semanas se han filtrado listas de posibles confirmados para ‘La casa de los famosos México’ y hasta ahora todos los que han sido presentados forman parte de ese cuadro.

Sin embargo, al parecer por lo menos dos de las famosas que figuran en la lista ya no estarán en el proyecto. Se trata de Ninel Conde y la influencer Caeli. Ambas famosas desmintieron formar parte del proyecto; la cantante porque no llegó a un acuerdo con la producción y la youtuber porque aunque ella ya se hacía dentro del reality al final no recibió la llamada para confirmar su integración.

Es así que quedan dos lugares disponibles que la producción de ‘La casa de los famosos México’ tuvo que resolver en los últimos días antes del estreno. Recordemos que muchas negociaciones se hicieron desde finales del año pasado, según han revelado algunos confirmados como Arath de la Torre.

No te pierdas: Margot Robbie está embarazada, espera a su primer bebé; primeras fotos de su pancita

La Casa de los Famosos México está por comenzar / Instagram: @lacasafamososmx

¿Quién es la nueva habitante de ‘La casa de los famosos México’?

Según un usuario de la red social ‘X’, Mariana Echeverría sería la nueva habitante de ‘La casa de los famosos México’. El internauta filtró una foto promocional en donde se vería la silueta de Mariana detrás de una mampara borrosa para guardar su identidad. El internauta indicó que la foto la obtuvo de una captura de pantalla de la promoción de Televisa Nuevo León.

Checa: Querida villana de telenovelas vuelve a Televisa tras reality en TV Azteca

Filtran a Mariana Echeverría como habitante de La casa de los famosos México / Twitter

Recordemos que los primeros rumores de que Mariana estaría en el reality surgieron cuando la famosa integrante de ‘Me caigo de risa’ no formara parte de las grabaciones de la nueva temporada del programa, lo que encendió las alarmas entre los fans, siendo su amiga y compañera, Mariazel, quien arrojara algunas pistas que sugirieron que Mariana estaría en la segunda temporada de ‘La casa de los famosos México’.

En los últimos días, Mariana ha dado de qué hablar porque colocó un alarmante mensaje en sus redes sociales donde confesó sentirse “rebasada de la vida” debido a que tuvo que mudarse de la CDMX a Guanajuato, ahora que su esposo, el portero Oscar Jiménez, firmara con el club León.

¿Quiénes son los confirmados para la segunda temporada de ‘La casa de los famosos México’?

Hasta ahora van ocho confirmados para el reality: Mario Bezares, Briggitte Bozzo, Shanik Berman, Agustín Fernández, Sabine Moussier, Arath de la Torre, Potro y Ricardo Peralta.

La segunda temporada iniciará el 21 de julio y peleará por el rating con ‘La academia’ de TV Azteca.

Puedes ver: Niurka confiesa que perdió un bebé por estar en Aventurera y las exigencias de Juan Osorio