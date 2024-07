Niurka confiesa que perdió un bebé por estar en Aventurera y las exigencias de Juan Osorio

En los últimos días, Niurka y Juan Osorio se han enfrascado en una guerra de declaraciones y recientemente la vedette hizo impactantes revelaciones sobre su experiencia laboral con el productor, acusándolo de haberla explotado tanto que resultó en la pérdida de un embarazo.

Durante una entrevista con el comunicador Marco Antonio Silva, Niurka detalló que Juan Osorio la sometió a una intensa carga de trabajo en ‘Aventurera’ mientras estaba embarazada, obligándola a trabajar sin descanso. Esta situación extrema, según sus palabras, llevó a que perdiera el bebé que esperaba en el año 2000 durante su participación en la obra.

“Yo tenía trabajo de lunes a lunes. A veces tenía dos trabajos el mismo día. Imagínate de dónde saqué la energía, que perdí un embarazo de lo desnutrida que estaba en el 2000 en ‘Aventurera’”, dijo.

Niurka acusa a Juan Osorio de haberla explotado en ‘Aventurera’

Según Niurka, Juan Osorio la obligó a seguir en el trabajo hasta que pudiera o se le notara la panza. Además, la vedette indicó que el productor actuó con negligencia respecto a su salud, describiéndolo como “tacaño” por haberla ingresado en un hospital privadio solo cuando ya no tuvo otra opción. “Imagínate cómo estaba que terminé en el hospital vomitando hiel y vilis porque no tenía nada en el estómago. Estaba así de flaca”, confesó.

“Cuando me recuperé fue ‘órale, a ganar billete’. A recuperarme y a seguir chambeando. Cuando él me internó obviamente lo hizo porque no le quedó de otra, si hubiera sido por él no me lleva”, agregó.

Niurka fue Aventurera / Twitter

Esta revelación surge en medio de las críticas que ha hecho Niurka, especialmente relacionadas con la producción de la obra de teatro ‘Aventurera’, donde también se vio involucrada la controversia con Irina Baeva.

Igualmente, Niurka explicó que Osorio no fue quien la recomendó para interpretar el personaje que ahora encarna Irina Baeva, sino que realmente quien le dio la oportunidad fue la presentadora argentina Marta Susana porque sabía de su talento en el baile.

