Margot Robbie está embarazada, espera a su primer bebé; primeras fotos de su pancita

Después de haber cumplido 34 años, la actriz de ‘Barbie’, Margot Robbie fue captada en Sydney, Australia luciendo su pancita de embarazo.

La actriz reapareció en público después de que la última vez se le viera en los Premios Oscar celebrando el éxito de la película que protagonizó junto a Ryan Gosling.

Margot mantuvo el secreto de su embarazo por meses y ahora presumió su baby bump con una playera blanca que deja al descubierto su pancita.

MARGOT ROBBIE IS PREGNANT😭 CONGRATS MOTHER pic.twitter.com/PDNbhcho9m — pop culture gal (@allurequinn) July 7, 2024

Se trata de el primer bebé que espera junto a su esposo Tom Ackerley, el productor de cine de origen británico.

Las primeras fotos de Margot Robbie embarazada

En las fotografías filtradas se aprecia cómo Margot fue apoyada por su esposo para subir a un yate. El productor visiblemente feliz por su paternidad le tendió la mano dulcemente para que tanto esposa y su bebé pudieran sostenerse.

MEU DEUS! Margit Robbie está GRÁVIDA. pic.twitter.com/8UnguRurmX — UpdateCharts (@updatecharts) July 7, 2024

Las redes sociales ya enloquecieron con la noticia y están lloviendo memes en los que comparan a la actriz con la Barbie embarazada y algunas frases que soltó en la película nominada al Oscar.

La historia de amor de Margot Robbie y su esposo

La pareja se conoció en 2013 cuando trabajaban en la película ‘Suite Française’ donde él estaba como asistente de dirección y ella actuaba.

Según la misma Margot contó en una entrevista con People en aquel tiempo “Yo era la mejor chica soltera. La idea de las relaciones me dio ganas de vomitar”, pero luego cayó en los brazos de su actual esposo y padre de su primer bebé: “Y luego esto se me ocurrió. Fuimos amigos durante tanto tiempo. Siempre estuve enamorada de él, pero pensé: ‘Oh, él nunca me amaría. No lo arruines, Margot’”.

En 2014 comenzaron a salir y finalmente se casaron en 2016. Debido al trabajo arduo de los dos, mantener su matrimonio suele ser complicado. Sin embargo, Margot compartió la clave para mantenerse estables y en una entrevista a The Daily Telegraph comentó: “Lo más útil que he aprendido de otras parejas en esta industria es que no pasan más de tres semanas sin verse. Estar en una relación a larga distancia puede ser muy difícil cuando no ves la luz al final del túnel. Puede alterar tu cabeza, por lo que la regla de las tres semanas es clave”.