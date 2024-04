Cassandra Sánchez Navarro; le dice adiós a ‘Cindy’ y le dice hola a ‘Consuelo’ un polémico personaje

Cassandra Sánchez Navarro (32 años) está a punto de estrenar el próximo 19 de abril la serie Consuelo por ViX.

Para Cassandra, Cindy la regia fue una película muy especial. “Esa cinta fue el primer protagónico de mi carrera. Aunque llevo más de seis películas, siento que apenas voy comenzando. He hecho castings para otros proyectos en los que quieren que sea algo similar a Cindy la regia”.

Cassandra Sánchez Navarro posando sensual / nonagency y redes sociales

Cassandra asegura que siempre pone el ciento por ciento en todos sus proyectos

Piensa que es un reconocimiento a su trabajo. Nos dice que en cada proyecto pone su cien por cien para crear un personaje diferente.

Estaremos atentos al estreno de Consuelo, que será el próximo 19 de abril y consta de dos temporadas de diez capítulos cada una. “Le puse el corazón, esfuerzo, lágrimas, sudor y sangre”.

“Consuelo es una mujer de la socialité mexicana de los años 50, Con una familia integrada por sus tres hijas y su marido, quien la abandona. Tiene que salir adelante y le ayuda la prima del esposo, quien la mete a vender juguetes para la int¡m¡dad en su círculo social”. Cassandra

¿De qué trata la serie ‘Consuelo’?

La temática de la serie habla sobre la importancia de la intim¡dad en la vida. “La int¡m¡dad es muy importante. El hecho de que ahora ya lo podamos platicar es un avance. Me gustaría que las mujeres con orgullo y naturalidad habláramos de la int¡m¡dad y no tener ese tabú. Me encanta que ‘Consuelo’ invita al aut0plac3r y el autoconocimiento”.

Nos compartió que no pensaba dedicarse a la actuación: “Yo veía a mi familia artística, pero quería ser piloto como mi papá. Luego ser abogada, pero mi mamá (Mónica Sánchez Navarro) me vio madera de actriz. Al principio me costó. He tocado miles de puertas y escuché millones de veces la palabra ‘no’. Aún ahorita, once años después, ha sido complicado seguir creciendo”.

A pesar de los éxitos, ha sabido manejar la fama. “Mi familia me ha enseñado que esta carrera no es de velocidad, sino de resistencia. Me dicen que no me desespere. Que me falta mucho por hacer, y que no crea lo que me dicen. Soy una mujer muy curiosa a la que le encanta la aventura, su trabajo, sus amigos. Me gusta hacer reír a la gente, hacer teatro, estar con mi pareja, ejercitarme y disfrutar mis mañanas haciendo yoga y meditación”.

En noviembre pasado se casó con Alejandro Cásares, a quien define como un cómplice y gran amigo. “La vida con Alex ha sido hermosa. Hay una mujer casada dentro de mí y no sabía que existía”, concluyó.

Cassandra va por otro estelar de cine

Es hija de la actriz Mónica Sánchez Navarro y su familia es muy reconocida en el medio teatral y en televisión. Su tío es Rafael Sánchez Navarro y sus abuelos son Manolo y Fela Fábregas. Es tataranieta de Virginia Fábregas.



Debutó en Una familia con suerte en 2011. Participó en Corona de lágrimas, La sombra del pasado. Estuvo en la serie Sense8, en Yago, en Silvia Pinal frente a ti, y El juego de las llaves, entre otras.



En cine protagonizó Cindy la regia, Tangos, tequilas y algunas mentiras, Todas menos tú, y ahora, este 19 de abril, estrena la serie Consuelo en ViX.



Se casó con Alex Cásares en noviembre del año pasado en San Miguel de Allende.

