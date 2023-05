Chaparro Salazar cuenta detalles del pleito que tuvieron Ricardo O’Farrill y Mau Nieto

Chaparro Salazar estuvo presente cuando Ricardo O’Farrill y Mau Nieto se hicieron de palabras.

Sin duda la polémica entre Ricardo O’Farrill y Mau Nieto sigue dando de qué hablar, sin embargo, es poco lo que se conoce sobre cómo inició el pleito.

Hasta el momento solo se sabe la versión O’Farrill, quien aseguró en un live de Instagram que no le permitieron el acceso a la tornaboda y fue amenazado por Daniel Sosa.

Ahora durante un podcast el ‘Chaparro’ Salazar dio algunos detalles sobre la discusión que tuvieron O’Farrill y Nieto ya que estuvo presente en la boda.

Chaparro Salazar compartió en sus redes sociales foto de la boda de Mau Nieto / Instagram: @richieofarrill/@maunieto/@soyelchaparro

El comediante contó que también se dio cuenta de la discusión entre Ricardo O’Farrill y Daniel Sosa, en donde supuestamente Richie fue amenazado de muerte por su excompañero.

“Me paré y ellos estaban ahí discutiendo, justo los empezaron a separar y Richie le decía: ‘¡Ya te dije que no me puedes decir esas cosas, además por qué me estás interrumpiendo si vengo a platicar!’”, comenzó.

Aunque el ‘Chaparro’ no detalló a quien se refería O’Farrill en ese momento, al parecer se refería a Daniel Sosa y Alex Fernández, quienes supuestamente lo señalaron de tener una recaída con el alcohol.

“Todos empezamos a bailar, pero como que activamos el reojo, empiezas a direccionar el oído en donde está la gente. Por ejemplo, sí se veía que Dani (Daniel Sosa), estaba molesto, como alterado. Después, Alex Fernández se fue a hablar con él y estaban ahí platicando”, recordó.

Según lo narrado por el ‘Chaparro’, luego de la discusión Ricardo O’Farrill no se fue del lugar, sin embargo, no le permitieron la entrada a la tornaboda de Mau Nieto y Carla Fernández.

“Richie estuvo platicando con Frank, después tuvo el altercado, pasó todo ese ped… y después regresó. Todo el tiempo que yo estuve ahí, estuve platicando con Frank, de ahí no se movió. Tuvo el altercado y todo el ped…, pero no se movió, se quedó ahí y estuvo platiqué y platiqué”, comentó.