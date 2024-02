Chófer de Wendy Guevara y Nicola Porcella choca e ¿intenta huir? Así fue el momento

Durante el pasado fin de semana, Nicola Porcella y Wendy Guevara, exintegrantes de La casa de los famosos México, se hicieron presentes en el Carnaval de Campeche, donde fueron coronados como los “Reyes del espectáculo”.

Si bien ambas celebridades disfrutaron de un buen rato junto a sus queridos fanáticos, el momento se vio empañado por un altercado que involucró a la camioneta en la que iban viajando y otro vehículo.

Al parecer, el coche en que las celebridades se transportaban le dio un “raspón” a un auto estacionado. En el video del momento, se puede ver cómo el dueño afectado le impide el paso a la camioneta, pues, aparentemente, quería huir.

Si bien el chofer de la influencer intentó mediar las cosas, la presunta víctima y varios testigos comenzaron a reclamarle que se quería “escapar”, además de exigirle que le pagaran por el presunto choque.

“Bájate, le vas a pegar al otro carro. No te vas a ir hasta que me pagues el carro”, se podía escuchar al hombre.

Según los reportes de medios locales, el percance ocurrió luego de que el chófer hiciera una maniobra para evitar a los fanáticos que estaban esperando a las afueras de un hotel para tomarse una foto con los famosos.

Nicola y Wendy permanecieron dentro de la camioneta / Twitter

Presunto afectado le pide a Wendy un millón de pesos

En el clip, también se puede escuchar al presunto afectado exigirle un millón de pesos a la integrante de las Perdidas para “reparar” su coche, pues aseguró que ella tiene esa cantidad de dinero disponible.

Hasta el momento, no se sabe cómo acabó esta situación, pues ni Nicola o Wendy se han pronunciado ante lo ocurrido. Sin embargo, el incidente generó muchas reacciones divididas en redes sociales.

Por un lado, varios internautas se molestaron al ver que las celebridades no bajaron de la camioneta para ayudar al chófer, mientras que otros no dudaron en defender a los famosos y alegar que ellos no tenían nada que ver con el conflicto.

