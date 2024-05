¿Christian Nodal habría dado señales de su ruptura con Cazzu?: “Uno nunca puede dar algo por hecho”

La relación amorosa que tenían Christian Nodal y Cazzu llegó a su fin luego de dos años de estar juntos y haber procreado una hija, así lo confirmaron los cantantes a través de sus cuentas de Instagram.

Fue la mañana del jueves 23 de mayo que Nodal subió una historia a su cuenta de Instagram anunciando oficialmente su separación de la cantante argentina.

Pero al parecer, Nodal ya había dado algunas pistas de su separación, ya que desde hace algunas semanas el cantante había eliminado todas las fotografías en las que aparecía junto a Cazzu.

Ahora se hizo viral una parte de una entrevista que Nodal dio hace unos días al conductor Raúl de Molina en la cual habló sobre su relación con Cazzu, quien en ese momento aún era su pareja y compartió sus sentimientos.

En esa charla, el intérprete de ‘Botella tras botella’ también habría planteado la posibilidad de una separación con el argumento de que no sabía qué iba a pasar en un futuro entre ellos dos.

Christian Nodal

“Sabes que uno nunca puede dar algo por hecho, por cerrado. Yo no sé qué vueltas vaya a dar la vida. No sé si voy a quedarme con ella toda la vida, pero en caso de que no pasara eso, me siento muy orgulloso (de Cazzu)”.