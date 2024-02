¿Clara Chía podría estar esperando a su primer hijo con Gerard Piqué?: FOTOS

Clara Chía y Gerard Piqué están dando de qué hablar nuevamente ya que, a través de redes sociales, comenzó el rumor de que la joven española aparentemente estaría embarazada, todo por una fotografía que le tomaron hace unos días.

Las imágenes que circulan en internet generaron una ola de reacciones. Algunos usuarios aseguran que Clara sí estaría esperando a su primer hijo con el exfutbolista, mientras que otros consideran que se trató de un montaje.

Clara Chía posa sin pena en la casa que fue de Shakira, ubicada en Barcelona / Twitter: @ClaGerFans

Clara Chía aparece con sospechosa pancita

En la fotografía se muestra a una mujer muy parecida a Clara con un cubrebocas en color negro y con una notable pancita que al parecer se trata de un embarazo. Además, se mostraron otras imágenes en las que ambos aparecen tomados de la mano y ella luce estaría luciendo su vientre.

Cabe señalar que hasta el momento ninguno de los dos involucrados se ha pronunciado al respecto. La pareja suele no hablar sobre las polémicas, los rumores y los comentarios negativos sobre su relación.

“Esa no es, dejen el chisme”, “Claramente no es Clara”, “No se parece en nada a Clara”, “Con esa máscara no se sabe quién es”, fueron algunos de los comentarios.

¡Las imágenes son completamente falsas!

Las fotografías que se hicieron virales en redes sociales son completamente falsas, pues algún usuario utilizó algunas fotografías de Clara Chía y editó las imágenes, lo cual desató las especulaciones.

La imagen original fue tomada en la boda del hermano de Gerard Piqué y la española llevó puesto un vestido claro, por lo que todo se trató de una broma de un usuario.

La pareja fue vista comprando un anillo / Twitter: @EuropaPress

¿Clara Chía y Gerard Piqué ya no están juntos?

Gerard Piqué está promocionando su negocio en varios países y su más reciente viaje lo hizo a México, donde se le vio disfrutando de un partido entre el América y el Cruz Azul, aunque viajó sin su novia Clara Chía.

Desde hace algunos meses, varios medios españoles han especulado que Clara Chía ha estado fuera del ojo público debido a los conflictos entre la familia de la joven y Piqué, lo que podría estar dañando su relación.

