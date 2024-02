Galilea Montijo revela que no puede dejar los antidepresivos: “siento una angustia horrible”

Durante el programa ‘Netas divinas’, Galilea Montijo confesó que “no puede vivir” sin tomar antidepresivos. La conductora de ‘Hoy’ se sinceró frente a sus compañeras y reveló que decidió medicarse por una fuerte depresión que atravesó.

Aunque no dio detalles de aquel episodio depresivo que la llevó a consumir antidepresivos, Galilea Montijo confesó frente a Paola Rojas, Natalia Téllez y Consuelo Duval, que llegó un momento de su vida en el que “ya no la veía de colores” por la sobrecarga de trabajo y situaciones externas.

Galilea Montijo y su estado de salud: empezó a consumir antidepresivos por una depresión que vivió

Galilea contó que “no puede vivir sin ellos (antidepresivos)"; incluso siente angustia cuando no toma su pastilla antes de dormir.

“Yo no puedo vivir sin el antidepresivo”, comenzó diciendo Galilea Montijo, y agregó: “Para mí es terrible, el día que yo no me tomo mi pastillita en la noche, que es la que me permitió salir de una depresión espantosa que me dio y que me permitió volver a ver la vida de colores”, expresó.

Galilea Montijo fue cuestionada por las conductoras debido a su dependencia: "¿Pero por qué sientes o piensas eso?”, cuestionó Daniela Magún.

Galilea Montijo no ha podido dejar los antidepresivos

“Pero sí, yo no puedo dejar el antidepresivo. No es un antidepresivo fuerte, te lo venden sin receta en la farmacia. El día que no me lo tomo, siento una angustia horrible, y eso que me quité unas gotitas que sí eran peligrosas”, comentó.

“Vivía en esta parte de que pastillita para dormir, pastillita para despertar, pastillita para seguir despierta, pero gracias a Dios en terapia me mandaron el antidepresivo, y me he agarrado del ejercicio, de las amigas”, comentó Galilea, quien sigue en tratamiento y afirma que hoy en día se siente mucho mejor y ha logrado superar la depresión.

