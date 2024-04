Conductor de Hechos AM fue víctima de los amantes de lo ajeno; relata en vivo el asalto

Leo Arriaga, conductor de TV Azteca, sufrió un asalto a mano armada mientras se encontraba atrapado en el tráfico de la Ciudad de México. Durante un corte comercial en la transmisión en vivo de Hechos AM, Arriaga compartió la escalofriante experiencia que vivió junto a su acompañante en el cruce de Versalles y Av. Chapultepec.

El incidente tuvo lugar en pleno centro de la CDMX, donde un individuo encapuchado se acercó a la ventanilla del automóvil de Arriaga y exigió todas sus pertenencias. “

Checa: Paul Stanley y Joely Bernat serán papás: “Él está muy emocionado ¡y padeciendo los síntomas!”

Conductor narra cómo fue el asalto que sufrió

“Lo estaba cachando, lo estaba cachando, y cuando justo viene en frente de mi coche, dije ‘ya valió’, pensé. Y sí, literal sacó la p1st0l4”, relató el conductor durante el noticiero matutino de Fuerza Informativa Azteca (FIA).

El asalto ocurrió alrededor de las 6 de la tarde, mientras Arriaga estaba acompañado por una amiga en su vehículo.

Checa: Hijo de Rafael del Villar se incendió la mitad del cuerpo: “Solo tenía 20% de posibilidades de vida”

Leo Arriaga relata su asalto a Otoniel Martínez / x: Fuerza Informativa Azteca

¿Qué le quitaron al conductor de TV Azteca?

Los delincuentes se llevaron el teléfono móvil del conductor, mientras que su amiga intentaba persuadirlos para que no se llevaran su celular, ya que estaba en comunicación con su abuela. Ante el intento de diálogo, el asaltante se asustó y huyó del lugar.

“Yo le di mi celular, no sé por qué no me pidió mi cartera, traía arma, según yo era replica, era un chavito como de 16 años, pero no me quise arriesgar. Mi amiga empezó a rogarle que no se llevara su cel porque necesitaba hablar con su abuela que estaba enferma”, comentó.

Nadie se salva... @Radiohen nos cuenta sobre su quinto #asalto.



En medio del tráfico, dentro de su vehículo, una rata le quitó su teléfono e intentó asaltar también a su acompañante.



¿La #pistola era real? ¡Él nos cuenta!



¡Y @_otomartinez ya lleva dos, en #Chiapas!@HechosAM pic.twitter.com/D7O0PM9xNq — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) April 9, 2024

Leo Arriaga asegura que tiene estrés postraumático por culpa de la inseguridad

Con ello el reportero aseguró que tiene estrés postraumático por los asaltos. Debido a que no es la primera vez que lo roban en pleno tráfico por lo cual ya le causa ansiedad estar parado durante el tráfico o está caminando en un lugar solitario:

“Me lo dijo mi psicóloga y si me empieza a dar ansiedad cuando estoy en el tráfico o cuando voy en una calle sola”. Leo Arriaga

Checa: Ferka enfrenta a las críticas por su participación en ‘MasterChef Celebrity’ con peculiar meme