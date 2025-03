Conductores de Ventaneando alarmados por el estado de salud de Memo del Bosque: “Se está despidiendo”

El estado de salud del productor Memo del Bosque ha generado preocupación en las últimas horas, luego de que su esposa, Vica Andrade, compartiera un conmovedor video en redes sociales. En las imágenes, se observa a Del Bosque en una cama de hospital, conectado a diversos aparatos y acompañado por su familia.

En el clip, Memo luce visiblemente más delgado y debilitado, mientras interactúa con sus hijos en lo que parece ser un emotivo momento de despedida: “No hay nada imposible para un Dios que nos ama, nos ve y nos escucha”, se puede leer en la publicación que compartió su esposa.

El productor ya había adelantado en días anteriores que estaba atravesando por una situación complicada en cuanto a su salud, motivo por el cual viajó a Texas para recibir atención médica especializada: “Han sido tiempos difíciles, un mes complicado de salud, apoyado con mis queridos hermanos y mi doctor en Texas, Juan Francisco Castro. Abrazo grande a quien lo necesita”, escribió en sus historias de Instagram.

Hasta el momento, ni Vica Andrade ni Memo del Bosque han revelado detalles específicos sobre su padecimiento. Sin embargo, algunos especulan que el cáncer que le fue diagnosticado en 2017 podría haber regresado, a pesar de que en años recientes el productor aseguró que había superado la enfermedad.

Memo del Bosque estado de salud / IG: @memodelbosquetv

Reacciones en Ventaneando: preocupación entre los conductores por salud del Memo del Bosque

El estado de salud de Memo del Bosque fue tema de conversación en el programa Ventaneando, donde Pati Chapoy, Pedro Sola y Rosario Murrieta expresaron su inquietud y enviaron buenos deseos al productor.

“Qué barbaridad, pues le deseamos lo mejor”, comentó Pedro Sola con evidente preocupación.

Pati Chapoy añadió: “Qué susto”, mientras analizaban las imágenes compartidas por la familia del productor.

Por su parte, Rosario Murrieta mencionó que Del Bosque ha estado utilizando sus redes sociales para compartir detalles de su lucha: "Él habla de que va a hacer un intento más, enorme, para salir de esto. No sabemos si se trata de un trasplante o un tratamiento intensivo, pero ahí está con sus hijos en una imagen conmovedora porque pareciera, no queremos y no deseamos, pero como que se está despidiendo”, expresó Murrieta.

¿Regreso del cáncer? La incertidumbre sobre su diagnóstico sobre Memo del Bosque

Aunque no hay una confirmación oficial sobre el padecimiento que mantiene a Memo del Bosque hospitalizado, el temor de que el cáncer haya regresado ha sido un tema de especulación entre sus seguidores.

En 2017, el productor fue diagnosticado con linfoma de Hodgkin, una enfermedad que enfrentó con diversos tratamientos y que, según sus propias declaraciones, había superado. Sin embargo, el deterioro visible en su estado físico y su reciente ingreso al hospital han despertado preocupaciones sobre una posible recaída.

Hasta el momento, la familia de Memo del Bosque no ha emitido un comunicado oficial sobre su estado de salud, pero su entorno más cercano continúa pidiendo oraciones y apoyo en estos momentos difíciles.

Seguiremos atentos a cualquier actualización sobre la evolución del productor y su lucha por recuperar la salud.

