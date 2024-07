Memo del Bosque ¿no quiere saber nada de Karla Panini? ¿Le hizo un trabajito?

Karla Panini se ha posicionado como una de las personalidades más polémicas del medio, así como de las redes sociales. La comediante ha sido objeto de críticas desde que salió a la luz su supuesta traición hacia su entonces amiga Karla Luna.

Recordemos que Panini se ha convertido en una de las mujeres menos queridas de usuarios en redes sociales por haber sostenido una relación extramarital con Américo Garza, quien en ese momento era esposo de Karla Luna.

Eso no es todo, la ahora creadora de contenido también fue señalada por la familia Luna de hacer “trabajos” de bruj3r¡a en contra de la fallecida ‘Lavandera morena’. Sin embargo, Panini siempre ha negado dicha situación.

Panini y américo / Karla Panini

Te puede interesar: Nicandro Díaz: ¡Descubrimos la última conquista del querido productor... Y no era Mariana Robles!

¿Karla Panini le hizo un “trabajo” de bruj3r¡¡@ al productor Memo del Bosque?

Ahora, el nombre de Karla Panini se volvió nuevamente tendencia luego de que se desataron rumores de que hizo un polémico “trabajo” a Memo del Bosque, reconocido productor de televisión.

En un encuentro con la prensa, Guillermo fue cuestionado sobre las declaraciones de Américo Garza en cuanto a que las hijas que tuvo con Karla Luna ya no quieren convivir con su familia materna. Esto debido a que Del Bosque conoce la situación de las ‘Lavanderas’, ya que trabajaron con él.

No te pierdas: Romina Marcos aclara polémica con Karely tras supuestamente hacerla a un lado; ella le responde: “Ni te topo”

Al respecto, Memo decidió mantenerse al margen, ya que él no tiene más que buenos recuerdos de Karla Luna y Panini.

“Siempre me he mantenido fuera de escándalos y de quién tiene o no la razón… La época que yo viví con ellas fue maravillosa, se llevaban muy bien, fue una época de oro para ellas”, dijo Memo.

No obstante, sorprendió al decir que sí se enteró de los rumores de que le habían hecho bruj3r¡4@, luego de que la prensa le cuestionó sobre estas estas especulaciones que implican a Karla Panini.

Karla Panini / Instagram: @kpaninimx

“Ellas al terminar el programa siguen unidas y alguna vez escuché que… A mí me tenían clavado con agujas y no sé qué, algo así escuché que una foto. No hago caso en esta parte, no me involucro, no sé quién haya tenido la razón”. Memo del Bosque

Karla Luna foto / Archivo TVNotas

Mira: Famosa tiktoker falleció a los 23 años tras dar a luz; su bebé está en coma

Memo del Bosque manda mensaje en memoria de Karla Luna, actriz fallecida

Finalmente, Memo aprovechó para enviar un mensaje en memoria de Karla Luna, quien perdió la vida a causa del cáncer en el año 2017.

“Karla ya no está y bendiciones y saludos en donde esté, con su talento y con todo lo que hizo como profesional, como gran mujer valió la pena y los que la conocimos la recordamos con mucho cariño”. Memo del Bosque

Al momento, Karla Panini no se ha pronunciado respecto a los rumores que existen de que le hizo un “trabajo” obscuro a Memo del Bosque.

Así lo dijo Memo del Bosque: