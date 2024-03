Cristian Castro lanzaría ácido comentario a Mariela Sánchez en pleno concierto: ¡La llamó trauma! ¿dolido?

La corta relación entre Cristian Castro y Mariela Sánchez sigue siendo tema de conversación luego de que anunciaran su ruptura de manera inesperada. Durante un tiempo se rumoró que esta relación había llegado a su fin debido a una infidelidad por parte de él. También se dijo que ella era controladora y que eso habría complicado la relación.

Más tarde surgieron rumores de que el hijo de Verónica Castro ya tendría nueva novia, una de las mujeres con quien el cantante le habría sido infiel a Mariela. Sin embargo, nada ha sido confirmado todavía.

Cristian Castro estaría dolido por su ruptura con Mariela Sánchez

Ahora, ‘el Gallito feliz’ habría mostrado que aún padece las secuelas del escándalo que se derivó por su inesperada ruptura con Mariela Sánchez, ya que en pleno concierto le habría mandado una fuerte indirecta a su ex.

Recordemos que Cristian Castro y Yuri están estrenando una gira juntos, incluso, el pasado 21 de febrero deleitaron a todos sus fans en el Auditorio Nacional.

Pese a que el cantante estuvo envuelto en la polémica, regresó a los escenarios junto a su colega y en pleno concierto, el famoso le lanzó una fuerte indirecta a su expareja. ¿Está dolido?

Fue en una interacción con Yuri, en pleno concierto, en el que ella destacó que ya se le había quitado el acento argentino, a lo que él respondió con un ácido comentario.

¿Qué dijo Cristian Castro de su ex, Mariela Sánchez?

“Ya no estás en Argentina. ¿No se han dado cuenta de algo? Ya que me está retando lo voy a echar al agua. Ya no tiene el acento argentino”, dijo Yuri en broma.

Y Cristian señaló a Yuri como “celosa” por su acento y agregó:

“Se fue el trauma. Se fue el trauma”. Cristian Castro

Así lo dijo Cristian Castro:

Las declaraciones del intérprete de Azul habrían dejado ver que su relación con Mariela fue “un trauma”, pues la empresaria abandonó México y regresó a Argentina luego de que culminaron su relación.

Aunque Castro no se refirió específicamente a qué tipo de trauma vivió, usuarios en redes sociales manifestaron que el cantante hizo referencia a su ex. Por esta razón, consideraron que el artista estaría “ardido” y supuestamente aún no supera a Mariela Sánchez. ¿Será?

Al momento, el famoso no se ha pronunciado respecto a todas las especulaciones que se han hecho de él sobre sus presuntas infidelidades, así como Mariela no ha manifestado su opinión en cuanto a las declaraciones del cantante.