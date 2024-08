Critican la apariencia de un galán de telenovelas luego de que revelara que padece andropausia

Aunque la menopausia es uno de los problemas hormonales que más se hablan para las mujeres, poco se habla de lo que los hombres también pasan con la andropausia.

En una reciente entrevista, Juan Pablo Raba, reconocido actor colombiano, que ha trabajado en ‘Mi gorda bella’, ‘El clon’, ‘La reina del sur’, ‘Los 33’ y más, contó cómo ha sido su camino a los 47 años padeciendo andropausia, siendo que es una condición que afecta a muchos hombres, pero que pocas veces se discute públicamente y sin pena como se suele hablar en el caso de las mujeres con la menopausia.

En una conversación con BBC Mundo, el galán de telenovelas decidió alzar su voz y desestigmatizar la andropausia, que afecta a los hombres generalmente entre los 40 y 50 años. Este diagnóstico ha llevado al actor a explorar terapias hormonales y suplementos naturales para manejar los síntomas, que incluyen sudores nocturnos y cambios en los niveles de testosterona. Según Juan Pablo, los tratamientos han sido efectivos y le han ayudado a recuperar su bienestar físico y emocional.

“Uno piensa que la andropausia está ligada a algo s3xual y que es como una disfunción er3ctil, y resulta que efectivamente puede haberla, aunque también puede causar depresión, ansiedad o falta de sueño”, comentó sobre cómo la andropausia puede afectar.

“Me hice todos los exámenes y todo estaba bien. Los médicos no entendían. Un médico propuso que me hiciera un examen de testosterona, porque me dijo que le parecía que estaba llegando a la andropausia. ‘¿Andropausia?’ ¿Pero qué es eso?’, le pregunté. En mi caso, el problema eran esos sudores que no entendía. Bueno, y sí, tenía la testosterona un poco baja. No en niveles preocupantes, pero sí más baja”, compartió.

Y agregó: “El doctor me habló de terapias de hormonas, de suplementos naturales que funcionan muy bien, y en efecto, después de tomarlos se me pasaron los sudores y los niveles de testosterona volvieron a los niveles previos”.

Además, lanzó el pódcast ‘Los hombres sí lloran’ para abrir un diálogo sobre la salud mental masculina y los desafíos emocionales que enfrentan, un tema a menudo ignorado o estigmatizado.

Sin embargo, la revelación del actor también ha sido objeto de críticas en redes sociales. Muchos usuarios han señalado cambios en su apariencia y han cuestionado el impacto del envejecimiento en su imagen con preguntas como: "¿Qué le pasó?”

A esto, el actor respondió diciendo: “Pienso que a cualquiera le asusta o preocupa envejecer. Tu cuerpo empieza a cambiar: se te cae un poco el pelo, te crece la panza, empiezas a tener menos aptitudes físicas, pierdes concentración, memoria”, comentó consciente de que era uno de los galanes de telenovelas.

Así que a pesar de las críticas sobre su apariencia, Juan Pablo sigue defendiendo la importancia de hablar abiertamente sobre estos temas en su podcast y en todos los espacios que pueda hacerlo: “Cuando vi que muchos de los factores ligados a la andropausia podrían estar asociados a la crisis de la mediana edad, pensé que podía haber muchos hombres pasando por lo mismo. Quería que lo pudiéramos hablar, discutir que la andropausia no significa que seamos menos hombres. Es simplemente un diagnóstico médico que identificado a tiempo puede ser muy beneficioso para nosotros y las personas que nos rodean. Pienso que a cualquiera le puede asustar o preocupar envejecer”, compartió.

