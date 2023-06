Cynthia Rodríguez responde si su hijo nacerá en Estados Unidos o México: “Será lo mejor para los dos”

En marzo, Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez confirmaron que serían padres por primera vez.

A poco tiempo de que nazca el bebé de Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera, la presentadora habla de lo contenta que está por la llegada de su hijo y agradece todas las muestras de amor que le ha dado el público.

Durante un encuentro con la prensa, la ex conductora de Venga la Alegría manifestó que está más que emocionada por la llegada de su primogénito, al igual que su esposo, a quien considera que será el mejor papá del mundo.

“Realmente estoy muy agradecida. Estamos muy emocionados, ilusionados, muy motivados. Él (Carlos Rivera) está feliz, yo creo que va a ser el mejor papa del mundo”, mencionó.

Frente a este panorama, contó que su bebé se “ha portado bien” y no ha tenido muchos de los típicos síntomas de un embarazo, por lo que su doctor no le ha limitado viajar para acompañar a su pareja en la gira actual por Estados Unidos.

Cynthia Rodríguez está más que emocionada y lista para el nacimiento de su bebé / Instagram: @cynoficial

Te recomendamos: Cynthia Rodríguez hace su último viaje antes de dar a luz; asegura estar lista para recibir a su pequeño

Sobre si su bebé nacerá en México o Estados Unidos, sostuvo que eso será “decisión” de su hijo, pues aún no sabe bien cuál será la fecha exacta de su alumbramiento.

“La realidad es que yo deseo y me estoy preparando, pero, al final, creo que el bebé es el que decide cómo va a ser. Me estoy preparando para que sea parto natural, pero, al final, lo que tenga que ser, será lo mejor para los dos”, apuntó.

Finalmente, dijo que está enfocada en disfrutar su maternidad y no ha pensado mucho acerca de regresar a la televisión. Sin embargo, no es algo que descarte en un futuro, pues sostuvo que no puedes dejar “algo que amas”.

El embarazo de Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera

A finales de marzo, Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera usaron sus redes sociales para dar a conocer la llegada de su primogénito, al cual le pusieron el nombre de León.

“La luz de Dios ha tocado nuestra vida y en camino nos manda la bendición más grande desde el cielo”, compartieron en Instagram, junto a una fotografía de los primeros regalos que le darán a su bebé.

Cabe destacar que, antes de anunciar su embarazo, la presentadora había revelado que uno de sus más grandes sueños era ser madre. A la par, TVNotas te contó, en exclusiva, que ella se había sometido a un tratamiento para tener un hijo.

Así fue como Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez anunciaron la llegada de su primer hijo / Instagram: @carlosrivera

Te puede interesar: ¡Embarazo! Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez serán papás