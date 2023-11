Daniel Bisogno muestra su lealtad a TV Azteca rechazando LCDLFM; revela lista de exclusividad de TV Azteca

Daniel Bisogno contó que recibió la invitación por parte de Televisa para ser parte de La casa de los famosos México, misma en la que se creó el team Infierno y Wendy Guevara resultó ganadora.

El conductor de Ventaneando confesó la fuerte razón por la que rechazó formar parte de esa temporada y de las siguientes.

A través de una entrevista en redes sociales, Yordi Rosado contó que ha permanecido como conductor de Ventaneando junto a Pati Chapoy durante 26 años, así que confirmó que fue debido a la rivalidad entre Televisa y TV Azteca que no pudo aceptar la invitación.

“Una casa de los famosos me la ofrecieron también, la pasada, y no pues cuando les dije en Azteca que me estaban invitando se carcajearon porque de alguna manera soy de los muy pocos que todavía tienen contrato de exclusividad en Azteca. Solo somos siete”, indicó.

Asimismo, Bisogno ‘ventaneó’ a algunas de las otras personas que gozan de una exclusividad en TV Azteca, una información que hasta ahora no se sabía debido a que el tema ha sido más identificado con estrellas de Televisa.

Entre esas personas que no pueden trabajar en otra empresa se encuentran: Pati Chapoy, Christian Martinoli y Luis García.

Daniel Bisogno muestra su lealtad a TV Azteca / Instagram: Ventaneando

“Somos los que tenemos toda la vida ahí. Entonces por eso no se puede hacer otra cosa”, explicó.

Sobre el tema de La casa de los famosos, Bisogno comentó que a pesar de la popularidad del reality, no vio la temporada que tenía a todo México hablando de eso, sabiendo que él mismo podría haber sido parte del proyecto: “No la veía porque había dos que tres que me estorbaban, pero yo ponerle al (canal) 2 en mi casa, me siento con culpa. Siento que me están registrando el rating”, dijo con su característico sentido del humor, destacando su lealtad a la televisora de Ricardo Salinas Pliego.