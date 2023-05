Daniel Bisogno revela que Televisa producirá programa con todo el elenco de Lagunilla Mi Barrio

De acuerdo con el ‘El Muñeco’, habría dos actores que no participarían en el nuevo programa de Televisa.

Daniel Bisogno reveló en el programa Ventaneando que, Televisa producirá su propia versión de Lagunilla Mi Barrio con todo el elenco de actores que participa en la obra de teatro que, cada fin de semana se presenta en el Centro Cultural Teatro 2.

Si bien, la televisora de San Ángel hará su versión de Lagunilla mi Barrio, no tendrá el mismo nombre. De acuerdo con la noticia que soltó ‘El Muñeco’ en la edición más reciente del programa vespertino, el nombre que llevará el programa de Televisa será El Rey del Barrio.

Daniel Bisogno no reveló cuándo se estrenará ese nuevo programa, no obstante, sí comentó que, al menos de momento, solo dos actores no formarán parte del nuevo programa de Televisa: Maribel Guardia no participará ni tampoco ‘El Muñeco’.

Daniel Bisogno dio la noticia en Ventaneando de la nueva versión de Lagunilla Mi Barrio / @Ventaneando / Captura de Pantalla

Pati Chapoy cuestiona a Daniel Bisogno sobre su posible participación en Televisa

Mientras daba la nota Daniel Bisogno, sus compañeros de Ventaneando reaccionaron. Pedro Sola hizo gestos y Pati Chapoy cuestionó a ‘El Muñeco’: “¿o sea que vas a tener participación en Televisa?

Pati Chapoy cuestiona a El Muñeco por su posible participación en programa de Televisa / @Ventaneando / Captura de Pantalla

A lo que, el conductor le explicó que, de momento, no participaría pero que no descarta participar en otro proyecto con Televisa. Pati Chapoy le preguntó por qué no estaría en el Rey del Barrio y Bisogno respondió que, quizá sería porque “le dio miedo” a la televisora de San Ángel.

Televisa tendrá su propia versión de Lagunilla Mi Barrio con el elenco de la obra de teatro / Instagram: @lagunillamb

No obstante, ‘El Muñeco’ le explicó a Chapoy que, una vez terminada la edición de Ventaneando de esta tarde, le revelaría un posible proyecto en puerta con Televisa.

Pedro Sola y elenco de Ventaneando reaccionan al nuevo proyecto de la televisora de San Ángel / @Ventaneando / Captura de Pantalla

Asimismo, Daniel Bisogno adelantó que los actores que van a sustituirlos a Maribel Guardia y a él en la versión de Lagunilla Mi Barrio de Televisa serán: Cecilia Galiano y Alexis Ayala.