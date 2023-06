Daniela Aedo confesó como la ansiedad llegó a su vida desde que era una estrella infantil

La actriz, de 28, actualmente se ha dedicado a preparar su música y hace unos días estrenó Red Flags.



Platicamos con la actriz y cantante, Daniela Aedo, de 28 años, quien nos reveló si realmente se sentía explotada dentro del medio, la importancia de haber tenido a sus padres a lado de ella desde sus inicios como actriz

¿Te gusto entrar muy pequeña al medio artístico?

“He vivido de todo tipo de experiencias dentro del medio, porque entré desde los cuatro años al mundo de la actuación y he tenido la fortuna de vivir muchas etapas, pero realmente me siento muy contenta por la forma en la que ha sido mi vida”.

¿Cómo fue que ingresaste?

“Mis papás me metieron primero a comerciales y a Plaza Sésamo, y lo hicieron porque veían que me gustaba mucho, aunque mis papás no sabían que me iban a elegir para Carita de Ángel, un día mi mamá me llevó al casting y me dijo que ojalá que me quedara para ser la amiga de la protagonista y no fue así, resultó que nos llevamos la sorpresa de que yo sería Dulce María Larios Valle”.

¿Sentiste que aprovechaste tu niñez?

“Creo que mis papás la jugaron muy bien y afortunadamente siempre vieron por mis intereses, y la verdad yo no siento que me perdí de mi infancia, porque también fui a la primaria, fui a la secundaria y para mi buena suerte en las novelas había muchos niños y se nos permitía el juego entre nosotros. Lo que me gustó mucho fue que mis papás me dieron la oportunidad de vivir mi niñez, como cualquier niño, tuve la oportunidad de disfrutar mi vida como actriz y como estudiante”.

Daniela era la protagonista de ‘Carita de Ángel’

/ Luis Marín

¿Hubo alguna herida en ese tiempo?

“Definitivamente hay heridas muy particulares y únicas de haber estado en ese mundo, y que a lo mejor no había de otra y una de esas heridas fue que sentí que de pequeña cargué un peso muy importante en varios sentidos, hay una exigencia demasiado grande para tener éxito y a veces me decían ‘tienes que ser famosa, tienes que lograr esto, etc’ y eso me llevo al límite”.

¿Eso ocasionó repercusiones en tu vida?

“Lo que me pasó fue que cuando hacía proyectos artísticos desde muy pequeña, comencé con problemas de ansiedad y uno se puede preguntar que cuando es algo artístico, es porque lo hacemos por gusto y lamentablemente tanta exigencia me llevó a tener ansiedad en mi actuación y en la música”.

¿Estamos hablando que comenzaste con problemas desde Carita de Ángel?

“Una novela como Carita de Ángel, creo que hubo una exigencia enorme acerca de la bondad, porque tenía la presión de ‘tienes que ser buena’ y lo digo porque un niño normal se enoja, se pone triste, se pelea y yo siento que todo eso me lo tomaba demasiado a pecho en la vida real, porque era algo que atentaba contra mi identidad de ser la niña buena”.

¿Alguno de tus papás intentó ser tu mánager?

“No para nada, mis papás tampoco sabían a lo que nos enfrentábamos, ellos no se dedican al medio y aunque mi mamá estaba conmigo todo el tiempo, nunca fue mi máganer y mi papá se quedaba a cuidar a mi hermano, así que lo único que puedo decir es que me siento agradecida con mis papás”.

¿Te has sentido explotada?

“Por parte de mi papás nunca he sido explotada, porque siempre tuve el dinero en mi poder cuando me pagaban, pero sí te puedo decir que todos lo niños del medio artístico hemos sido explotados, porque el medio es muy duro y creo que la explotación emocional más grande que tuve fue el haberme comprado la idea que tenía que ser de cierta forma ante los demás”.

Daniela confesó que sufrió ansiedad cuando actuaba muy pequeña

/ Luis Marín

¿Hoy en día qué piensas del gremio?

“Lo que pienso es que está muy padre trabajar y actuar, pero decidí que primero pondré mi salud física, mi salud mental, mi familia y mis amistades, para poder dar lo mejor de mí en cualquier proyecto”.

¿Se te ha subido la fama?

“No, nunca me vi como famosa y mi mamá siempre me ha dicho que soy una pieza más del rompecabezas, soy igual de importante que el camarógrafo, el director, el productor, el maquillista y a mí siempre me ha divertido platicar con la gente que conforma todo un proyecto”.

¿Por qué te alejaste de las novelas?

“Desaparecí de las novelas, porque me dediqué a estudiar y a escribir mis canciones, siempre había sido mi sueño, pero no lo había ejercido porque me crearon la idea de que no cantaba”.

¿Quién te dijo que no cantabas?

“No diré nombres, pero me hicieron creer que no cantaba y fue un proceso complicado, pero un día me aceptaron en Berklee College of Music, donde me aceptaron como guitarrista, tanto era mi pasión de cantar que me puse a tocar”.

¿Es difícil la industria de la música?

“Claro que es difícil, lamentablemente vivimos en una industria sumamente machista, porque los obstáculos que he tenido como cantante han sido hombres productores de música que piensan que el éxito debe ser por la línea que ellos quieren”.

Aedo fue aceptada en la escuela de Berklee College of Music

/ Luis Marín

¿Qué te decían?

“Uno de los tres productores, me dijo: ‘tú lo que tienes que hacer, es aprender a ser una pu$% en esta industria y aprender a bailar en tanga’, fue ahí donde entré en una bifurcación muy importante”.

¿Te deprimiste?

“Sí, me deprimí horrible y tardé como un año en salir adelante y creer en mí, y confiar en mi talento para seguir con mis sueños”.

¿Pediste ayuda profesional?

“Siempre he pensando que todos debemos tener atención psicológica, porque todos hemos crecido con heridas que marcan nuestras vidas”.

¿Sufriste acoso?

“Afortunadamente nunca sufrí acoso sexual, solo fue manipulación con mi arte”.

¿Qué tal te va en la música actualmente?

“Poco a poco he podido sacar mis canciones del género Rock, las cuales están escritas por truenes, amores no logrados y mis traumas, algunas son creadas de una forma muy rápidas y otras llevan siglos (ríe)”.

¿Qué proyectos se vienen para ti?

“Ahorita estoy enfocada en mi nuevo sencillo titulado ‘Red Flags’, una canción que pueden encontrar en todas las plataformas digitales y hace poco formé parte del doblaje de La Sirenita, en el personaje de Mala”, concluyó.