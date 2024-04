Danna cancela estreno de video oficial culpando a Mercurio retrógrado; fans dicen: “es una tontería”

Desde que Danna lanzó su nuevo álbum, la cantante ha sido duramente criticada en redes porque internautas creen que la artista no ha sido natural en su personalidad. Además, recientemente declaró que prefería España que México, lo que provocó una ola de críticas.

Aunado a esto, el pasado jueves estaba promocionado el lanzamiento del video oficial de ‘Atari’, canción de su nuevo álbum ‘Childstar’, pero esto no sucedió.

Según Danna, emitió un comunicado explicando por qué el video no saldría a la luz aunque ya estaba prometido: “Dreamers, estoy trabajando en darles lo mejor de mi. Childstar es el proyecto más importante de mi carrera, la verdad no quisiera compartir un video con el que no estoy 100% feliz con ciertos detalles. Esto no me había pasado antes y Mercurio retrógrado no está ayudando LOL (risas). Por eso mismo, he decidido mover el estreno de Atari. Ya que seguimos afinando unos detalles para que quede perfecto! Les prometo valdrá la pena! You are gonna love it! (Lo van a amar) Coming very soon (viene pronto) Peeero igualmente les tengo muy ácido para hoy. 7PM Méx. Danna”, escribió.

Reaccionan en redes al retraso de ‘Atari’ de Danna

En redes no tardaron en reaccionar al comunicado de la cantante señalando que no es la primera vez que tiene problemas en cumplir con lo que ha anunciado, como la vez que tuvo que mover fechas de sus conciertos por problemas de logística.

“Si fuera su fan me daría coraje, “neta qué pésimo equipo tienes, no estrenarlo el mero día que salió el álbum, anunciar el video y luego retrasarlo, definitivamente no es una buena idea”, escribieron.

Por otra parte, hubo usuarios que la defendier9n de las críticas: “Para que sepan, el video de Atari fue editado por Danna, por lo tanto, debe haber detalles que no estén al 100% puesto que a pesar de que es grandiosa, se sabe que no es editora pro, así que era de esperarse y lo mejor será que pase por alguien profesional para que el resultado sea excelente”.

