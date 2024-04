Gala Montes cree que Kalimba “no es una buena persona” tras haber negado que la hizo sentir mal

Desde hace algunas semanas, Kalimba ha estado envuelto en polémica. El cantante recientemente fue vinculado a proceso por la denuncia que interpuso Melissa Galindo en su contra por 4bu*0 s3xu4l.

Por su parte, Gala Montes, aseguró en una entrevista que el artista la hum1ll0. La cantante y actriz se sinceró en entrevista con Matilde Obregón y señaló que había firmado contrato con la disquera del cantante en 2022 y que durante el tiempo que trabajaron juntos, colaboraron en una canción llamada ‘Cínico’.

Si bien todo parecía fluir de buena manera, las cosas habrían cambiado cuando, durante un evento, el también actor de teatro invitó a María León al escenario para que interpretara con él el sencillo que grabó con Gala cuando ella estaba presente como parte de público. De acuerdo con las palabras de Montes, esta acción la hizo sentir sumamente mal.

Ante estas declaraciones, Kalimba simplemente afirmó que la actriz “sacó las cosas de contexto” y sostuvo que no era “el responsable” del sentir de los demás.

Gala Montes le responde a Kalimba

En un reciente encuentro con la prensa, Gala Montes mencionó que, si bien nadie es responsable de los sentimientos de otros, se debe tener una cierta “consideración” con la forma en la que las acciones pueden lastimar a los demás.

“Me hizo sentir mal. Es como él dice, que no tiene responsabilidad de lo que uno sienta, pero a mí sí me importa. Si hago llorar a una persona, no me voy a dormir a gusto. Ante todo, antes de ser artistas, somos personas y tiene que ir balanceado el talento con la humanidad”, expresó.

Al preguntarle su opinión sobre las acusaciones de 4bus0 que tiene Kalimba en su contra, simplemente señaló que, “si el río suena, es porque agua lleva”.

“Ya son muchas. A mí no me sucedió, solo sí te puedo decir que me trató mal y eso solamente lo hace una mala persona. De lo otro no tengo idea, pero, si el río suena, es porque agua lleva”. Gala Montes

Gala Montes desea que se haga justicia en el caso de Melissa Galindo

La actriz comentó que, en su momento, Kalimba se comunicó con ella para reclamarle por haberse solidarizado con Melissa Galindo: “Me escribió y me dijo ‘yo nunca te he hecho nada. No puedo creer que hayas hecho algo así’. Yo nunca le respondí”, dijo.

También reiteró que las autoridades son las únicas competentes para hacer justicia en el caso del cantante y Melissa, por lo que espera que se sepa la verdad, sin importar el resultado.

Para finalizar, aclaró que no necesitaba una disculpa pública del artista, pues su testimonio solo tenía el objetivo de alzar la voz sobre los malos tratos que habría recibido: “Seguramente no soy la primera a la que se lo hace y por eso quise alzar la voz. Le deseo lo mejor y que se haga justicia, si es verdad”, concluyó.

