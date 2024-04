Kalimba asegura que acusación de mujeres en su contra ha dañado a su hija

El cantante mexicano Kalimba ha vuelto a abordar las acusaciones de abuso que enfrenta, compartiendo con los medios el difícil momento que está atravesando tanto en su carrera como en su vida privada como padre.

En una entrevista con reporteros en el aeropuerto, Kalimba compartió sus sentimientos sobre las acusaciones de abuso presentadas por una actriz formalmente de manera legal y por una internauta en redes sociales. Expresó que estas acusaciones no solo afectan su carrera, sino que también tienen un impacto devastador en su vida personal y en su relación con su hija adolescente.

Kalimba: su vida real se centra en su fe, su familia y sus seres queridos.

“Te voy a ser muy honesto. Mi vida no depende de mi carrera. Mi vida depende de cómo estoy yo con Dios, de cómo estoy yo con mis hijos, de cómo estoy yo con mis seres queridos. Esta es mi vida real. Este es mi trabajo” Kalimba

Reconoció el dolor que su hija de 15 años ha experimentado debido a estas acusaciones.

Definitivamente afecta mi trabajo, sí, definitivamente daña mi vida, sí, a mi hija de 15 años que lo tiene que vivir, que se tiene qué enterar, que tiene que estar viendo cosas espantosas Kalimba

Kalimba agradece el apoyo de su hija

Aprovechó la oportunidad para agradecer a su hija por su amor y comprensión. Comentó que es una chica muy fuerte: “Es una mujer que, por el contrario, ella me fortalece a mí. Es una mujer tan increíble, de verdad. Se me acerca y me dice ‘papi es que si te conocieran’”, añadió.

