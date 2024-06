¿Danna cantará con Sabrina Carpenter en su nuevo álbum ‘Short n’ sweet’? Esto sabemos

Sabrina Carpenter compartió el pasado martes que su nuevo álbum estaría disponible este año. La cantante de 25 años se ha convertido en una promesa de la música pop de esta nueva generación desde su debut en 2015 en Disney. Su carrera despegó al ser telonera de Taylor Swift coincidiendo con el lanzamiento de ‘Feather’, que se volvió un éxito en streaming.

Al menos este 2024, ‘Espresso’ es su máxima canción en las listas de popularidad mundial, sorprendiendo con su versatilidad. Este nuevo álbum sin duda será uno de los más escuchados en lo que resta de 2024, con su lanzamiento previsto para el 23 de agosto.

¿Danna cantará con Sabrina Carpenter?

Fue en redes sociales donde surgió uno de los rumores más emocionantes sobre el nuevo material de Sabrina Carpenter. Se especula que la cantante mexicana Danna Paola sería una de las voces en este nuevo disco. Un video viral de TikTok asegura que Sabrina confirmó la participación de la intérprete de ‘Oye pablo’.

Aunque no hay pruebas sólidas al respecto, el video se volvió viral y para los fans de Danna esto no es para nada un locura, pues de hecho Sabrina y Danna se conocieron el año pasado; y la cantante mexicana ha expresado lo mucho que la admira y que le encantaría hablar con ella.

Danna Paola y Sabrina Carpenter ahora se siguen mutuamente en TikTok pic.twitter.com/5tdf67vEAU — manuel (@1TR4GO) May 7, 2023

Las dos artistas se conocieron en los MTV Video Music Awards de 2023, donde compartieron un momento mientras disfrutaban de un buen vino. Internautas especulan sobre una posible colaboración, ya que Danna recientemente compartió una fotografía con un tatuaje similar al de Sabrina.

recuerdo que cuando mire esto me sorprendió bastante porque nunca me hubiera imaginado a danna paola y sabrina carpenter tomando en el backstage de los VMAs😭pic.twitter.com/bULNPaCq6k — ⭑gatito⭑ (@XT4SlS) November 28, 2023

Si bien todavía no se conocen los detalles del disco, los rumores en redes sociales han alimentado la expectativa de los fans de Danna. Cabe destacar, que hace poco la cantante mexicana expresó su deseo de colaborar con Sabrina Carpenter. “Me gusta mucho. Me encanta ella, es lo más. Me encantaría hacer algo con ella”, dijo Danna en entrevista al canal de YouTube THM.

