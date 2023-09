Danna Paola corta su fleco por error y ahora hasta tendencia es en redes

Al principio confesó haber entrado en pánico, luego acepto que tuvo la culpa y le dio buena cara a su nuevo look.

A través de TikTok, Danna Paola compartió un “GRWM” (Get Ready With Me, que traducido en español es: Prepárate conmigo) y mientras se arregla, confesó que su hiperactividad le jugó chueco cuando la maquillaban y peinaban para una de sus presentaciones.

Explicó que mientras su hairstylist recortaba un flequillo falso que iba a usar para su show en Toronto, ella se movió bruscamente y por accidente, cortó su propio pelo dejándole un “mini flequillo” bastante irregular.

Danna en un momento se espantó, pero una vez que aceptó que ella había sido la culpable la siguieron arreglando para su concierto, pero que una vez que terminó, enfrentó el problema y decidió aceptarlo e implementarlo en sus beauty looks.

Danna Paola juega mucho con sus looks. / Facebook: Danna Paola

En un principio la cantante sí escondía su fleco con gorros, incluso con fleco falso, pero con el tiempo opto por mostrarlo cada que puede, pese a que sigue siendo rebelde para peinar.