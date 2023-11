Diana Krall enamora al público durante su concierto en el Auditorio Nacional

Tras cinco años de no visitar la CDMX y seis días antes de su cumpleaños número 59, la cantante canadiense y pianista de jazz, Diana Krall, se presentó el pasado 10 de noviembre en el Auditorio Nacional con un concierto de lujo y aquí en TVNotas te contamos todos los detalles.

La noche comenzó con clásicos como I love being here with you, Night and day y Let´s fall in love, con los que, de inmediato, Diana introdujo en su atmósfera de bohemia y gran música a todos los asistentes.

“Ha pasado mucho y estoy muy contenta de verlos. Este es uno de mis lugares favoritos para tocar. Los he buscado desde hace tanto, y ahora puedo decir que se siente aquí como estar en casa”, comentó

Diana Krall aseguró que México es uno de sus lugares favoritos / Cortesía OCESA José Jorge Carreón

Te recomendamos: Peso Pluma conquista el Foro Sol acompañado de íconos del corrido tumbado, rap y reggaetón

Entre los temas más ovacionados por la gente se encontraron You call it madness, This can´t be love, con los que mostró un gran romanticismo y magia en el escenario.

Diana también dijo: “Desde que venía del backstage, ha sido una maravillosa sensación la vibra. Todo es maravilloso en verdad, muchas gracias”.

El público se emocionó con el talento de Diana Krall / Cortesía OCESA José Jorge Carreón

Para concluir la velada no podían faltar los temas Cheek to cheek, The look of love y Fly me to the moon, con el que definitivamente rinde un homenaje a Frank Sinatra, con el que el público no paró de aplaudir y pedir que vuelva pronto.

Diana Krall agradeció todo el amor de sus fans mexicanos / Cortesía OCESA José Jorge Carreón

Te podría interesar: Foro Sol suspenderá sus actividades en 2024 ¿Cuál es la razón? Esto es todo lo que se sabe