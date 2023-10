¿Dónde quedó la belleza? Famosos que se hicieron tratamientos estéticos, ¡y resultaron fatales!

En su afán por alargar la juventud o hacerse un “arreglito” varios famosos se han visto afectados por los tratamientos estéticos.



Desde hace muchos años las cirugías estéticas son muy solicitadas en el mundo de la farándula debido a que los famosos están sometidos al juicio del público y viven de su aspecto físico.

Desafortunadamente, hay casos en los que, en lugar de lucir mejor, han quedado lastimados, en ocasiones, irreconocibles por intervenciones mal practicadas, y otros, tristemente, han encontrado la muerte.

Te presentamos algunos casos de artistas que, en busca de la belleza, encontraron el terror.

Liz Gallardo sufrió daños irreversibles por pintarse las cejas.

La actriz mexicana (43 años) se sometió a una micropigmentación de cejas en 2017. Le inyectaron ácido glicólico en una concentración muy alta. Esto le generó reacciones alérgicas y quemaduras. Además, su cara comenzó a hincharse y sufrió quemaduras de segundo grado que le carcomieron la piel:

“Yo elegí mal. Confié en alguien que no se lo merecía. Estoy pagando las consecuencias de eso con un precio muy alto, que será de por vida. Sufrí daños irreversibles en la cara” Liz Gallardo

Alejandra Guzmán se inyectó las p0mp4s y casi pierde la vida.

Desde hace una década, la cantante (55 años) ha padecido secuelas por inyectarse polímeros para aumentar los glúteos.

Desde 2009, cuando se realizó el procedimiento, lleva más de 40 intervenciones para retirar los polímeros de su organismo. Le han ocasionado fiebres y dolores en las extremidades inferiores.

Incluso ha llegado de urgencia al hospital: “No podía caminar. Sentía por la noche como una fiebre espantosa. Se necrosa la piel. Se pone negra. Dura como una piedra. Ahora creo que me acepto más que antes. Me quiero más. Me cuido más. Haber estado tanto en el hospital me hizo darme cuenta de la capacidad que tiene uno de aprender. Tengo mucho que agradecer por estar viva y bien”.

Alejandra Guzman / Facebook: Alejandra Guzmán

Silvina Luna falleció por un aumento de glúteos

La modelo y actriz argentina se sometió a una cirugía para aumentar glúteos en 2011 mediante la inyección de metacrilato (compuesto plástico utilizado para la fabricación de prótesis óseas). En 2014 iniciaron sus problemas de salud. Más tarde fue hospitalizada por cálculos renales. En 2021 estaba a la espera de un trasplante de riñón. En vida dijo:

“Yo confié en el médico que consulté. Estoy muy arrepentida de haberme operado”. Falleció el pasado 31 de agosto a los 43 años.

Lyn May se destrozó el rostro

Liliana Mendiola, mejor conocida como Lyn May (68 años), llegó a arrancar suspiros por su belleza y escultural figura, que hasta hoy intenta mantener. Sin embargo, fue víctima de las cirugías plásticas. Hace años se sometió a un tratamiento supuestamente de colágeno para rejuvenecer. No obstante, le suministraron un producto que le dejó la piel inflamada. Con el paso del tiempo, a pesar de que intentó revertir el procedimiento, su rostro aumentó de volumen: “Sigo arrepentida. Hubo un momento en que me quise matar por cómo me veía. Me inyectaron aceite de comer, aceite de guisar, ¡de bebé! Me dijeron que era colágeno, pero ¡no lo era!”

A Natalia Esperón una liposucción mal hecha la llevó al hospital

En 2016 la actriz (43 años) se sometió a una liposucción de muslos. Se la realizó en un consultorio, pero resultó ¡fatal!

Tiempo después acudió a una clínica de buen nivel para reparar el daño. Una fuente nos dijo: “Se sometió a una nueva operación en un lugar especializado. Solo el tiempo dirá si salió bien o no. Como experiencia, ya le quedó muy claro”.

Meg Ryan abotagó su rostro

La protagonista de la película Cuando Harry conoció a Sally (61 años), muy elogiada en los 90, ha sido duramente criticada por los “arreglitos” que se ha hecho en el rostro durante años. Se realizó una transferencia de grasa en las mejillas.

Esto le hace lucir una cara abotagada. Ella nunca ha querido hablar al respecto, y al ser cuestionada por la prensa dijo: “Hay temas más importantes que saber cómo envejecen las mujeres y el aspecto que tienen”, aseguró a la revista Net a porter, en 2015.

Paola Durante casi muere por inyectarse las p0mp4s

La modelo (48 años) tuvo una mala experiencia por inyectarse polimeros en los glúteos en 2008. Estas sustancias le dejaron las p0mp4s deformes, por lo que tuvo que acudir a que le retiraran dichas sustancias: “Muchas mujeres empezaron a ponerse polimeros, que decian ser bótox o ácido hialurónico. Y eso puede acabar con tu vida o con un órgano. Aparte es irreversible. ¡Casi me muero!”

El bótox ha deformado a Sylvester Stallone

La madre del actor que protagonizó la saga Rocky y ha actuado en películas como Rambo y Los indestructibles tuvo dificultades durante el parto, lo que hizo que su rostro tuviera cierta rigidez en los labios, barbilla y lengua.

En los años recientes, el actor (77 años) ha recurrido a procedimientos estéticos y aseguran que se ha inyectado bótox y esteroides. Esto ha deformado su rostro: “Nunca me ha gustado eso que dicen de ‘compórtate acorde a tu edad’ o ‘envejece con elegancia’. ¿Cómo se envejece con elegancia? No tiene nada de elegante. Cuanto más viejo me hago, más intento acoger a mi niño interior”, aseguró.

Parece que una operación de parpados acartonó a John Travolta

El actor (69 años) fue galán de numerosas películas, entre estas, Vaselina y Fiebre de sábado por la noche. En todas lucía una sonrisa encantadora y la cara fresca. Sin embargo, en los últimos años, parece acartonado, con el rostro hinchado y tieso, sin expresión. Un prestigiado cirujano plástico asegura: “La única diferencia real son los párpados inferiores. Sospecho que se realizó una blefaroplastia (operación que consiste en reparar un párpado destruido o deformado).”