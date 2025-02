Edgar Oceransky: La terapia como herramienta esencial para la vida, inspiración y su nuevo disco

Edgar Oceransky es uno de los trovadores más destacados de México y Latinoamérica, con más de tres décadas de trayectoria. Este 2025, se presenta con material discográfico nuevo y gira de conciertos por nuestro país. El cantautor reveló a TVNotas cómo se logra la permanencia en el medio, la utilidad de la psicología en su vida, y la invitación, como lo señala su canción “Volver a abrir la puerta”, a darnos siempre una segunda oportunidad en la vida.

Oceransky: Un nombre poético, en honor a un gran director

Cuéntanos del origen de tu nombre… “Oceransky es mi nombre, no mi apellido. Mi papá me puso así por su admiración al director Abraham Oceransky. Él es un ser espectacular, cariñoso. Con el tiempo se convirtió en mi nombre artístico”.

“Es un apellido polaco judío, significa hijo de Ocera. Todas las terminaciones ‘sky’ significan hijo de… Es un nombre con una fuerza poética muy grande”.

“Desde chiquito me di cuenta de que era un romántico. Gracias a Dios, en casa de mis bisabuelos, abuelos y padres escuchaban música muy linda: Álvaro Carrillo, José José, los tríos, los boleros, música norteña. Me sensibilizó mucho a la música”.

“Crecí rodeado, educado, alimentado por mujeres. Mis padres se separaron cuando estaba joven. Mi mamá se hizo cargo de mí. Por supuesto que eso despertó mucho mi lado sensible, que me hace ser como soy”.

Oceransky y sus canciones

¿Qué tan complejo es para un trovador sostenerse en el medio musical? “Hay enorme disposición de la gente a las canciones de amor, y una necesidad. No me gusta catalogar a las personas por lo que escuchan, escuchamos de todo. Mi canción ‘Todo a su tiempo’ lo dice: todo a su tiempo y en su lugar. En una boda quiero bailar Caballo Dorado, no escuchar a Silvio Rodríguez. El problema es cuando, sobre todo, los medios se centran en una parte del mundo y lo demás lo ignoran. ¿Difícil? La vida de todos es complicada, pero sería más difícil no dedicarme a esto. Mi recompensa es mi trabajo. ¿Me tengo que esforzar? Claro, como un abogado, un dentista, un barrendero”.

“El 99.9% he sido independiente de las disqueras. Sony Music me dio el primer impulso. Yo estudiaba Psicología en la UNAM, la música después. La psicología me ha ayudado en mi carrera en cómo veo a la gente y a mí mismo. Cuando estudiaba Psicología no sabía que me iba a dedicar a la música, pero terminó ayudándome. Nunca quise terminar la carrera porque siempre respeté mucho la Psicología. He tomado terapia toda mi vida, creo que es muy útil, por lo tanto, el profesional debe estar 100% dedicado a eso”.

La importancia de la terapia en la vida de Edgar Oceransky y su nuevo disco

¿Qué le dirías a la gente que quiere tomar terapia, tener mejores herramientas en la vida pero que dice no tiene los recursos? “Lo que en un momento fue el padre confesor, ahora es el terapeuta. Ayuda a que tu mente se aclare, que vayas entendiendo tus propias ideas cuando hablas. Si no tienes para ir a terapia, ve a Neuróticos Anónimos o a Alcohólicos Anónimos. Eso también es terapia y ha ayudado a muchas personas. No cuesta y puede entrar cualquier persona. En cuanto vas, te das cuenta de que eres neurótico (ríe). Es un espacio donde puedes darte cuenta de que los problemas que tienes. A pesar de que sean graves, no eres el único que los tiene y escuchas cómo otros lo resolvieron”.

“Mi nuevo disco, ‘Volver a abrir la puerta’, salió el 15 de enero en todas las plataformas digitales. Es un disco muy reflexivo, esperanzador y amoroso; esperanzador porque después de haber vivido momentos muy complicados en los últimos años, esos golpes nos dejan cicatrices y miedos y la única manera de ser sobreviviente es trascender eso que te pasó, de lo contrario no sobrevives y te venció la bala, el amor o el bicho. No hay que permitir a los demás que te dominen con el miedo, es la herramienta más poderosa, pero también la que te vuelve más poderoso. El miedo solamente lo puedes combatir tú. Lo que haga otro no me determina, por eso este disco es esperanzador. Salir a la calle y ver la maravilla que sí existe”.

Para mí, una segunda oportunidad es eterna, dijo Oceransky:

“Este disco es una invitación a una segunda oportunidad, nos la tenemos que brindar. Nadie va a llegar a tu puerta a tocarte y decirte: otra vez, anímate. Para mí, una segunda oportunidad es eterna, siempre hay una segunda y esa segunda es otra y otra vez. Hay que ir tocando puertas por la existencia hasta el último día que la puerta que se te abra sea la de la muerte y qué bonito. En la canción ‘La vida’, dice que la muerte te acaricie como te acaricia el viento. Ese día va a llegar, pero después de que los años que viviste, los hayas vivido, tocado, visto”.

¿Cuándo son los conciertos de Edgar Oceransky en 2025?

Edgar Oceransky se presentó el el 20 de febrero en Querétaro y el 22 de febrero en Guadalajara.

El viernes 28 de febrero estará en Estado GNP en Monterrey, Nuevo León.



El 6 de marzo tendrá concierto en Mambocafé, Metepec.

