Eduardo Barajas asume desafío al interpretar a un drag en El amor Invencible: “me preparé mucho”

Uno de los retos más grandes del actor fue soportar los fuertes calores y el estar mucho tiempo parado al grabar sus escenas por los tacones y la peluca de su personaje.



Eduardo Barajas está muy contento de darle vida a un drag llamado Silvana La Capitana en la telenovela El Amor invencible, donde su mayor reto fue aguantar todo el vestuario de su personaje por muchas horas. Además, nos compartió el proceso de transformación en el que se tarda alrededor de tres horas y media en la caracterización.

En entrevista exclusiva con el actor quien estuvo en la bioserie de Vicente Fernández en la etapa de su juventud, nos dijo que se siente muy contento con esta oportunidad. “Estoy maravillado de tantas oportunidades en mi carrera, y demostrar facetas como actor. Estos nuevos retos y la verdad los estoy disfrutando mucho y haciéndolos con mucha pasión”.

Además, comentó que se siente honrado por estar en este proyecto tan importante dando vida a Silvana que es una drag. “Me gustan mucho los retos, lograr diferentes personajes, he hecho mucho teatro musical y ahora crear esta nueva versión drag, que al final de cuentas es un arte interdisciplinario y poder llevar mi música, yo como cantante y autor y que me los haya aceptado”.

Al preguntarle sobre el reto de la caracterización de un drag señaló: “El representarlo en televisión abierta es un reto y la verdad me preparé mucho, desde subirme a los tacones, el vestuario, es admirable lo que hacen. Y además canta y baila, que te digo pueden verlo en la novela y lo estoy disfrutando mucho”.

Eduardo Barajas le da vida a Silvana La Capitana, donde utiliza vestidos ampones, maquillaje, pelucas, y tacones altos. / Facebook: Eduardo Barajas

Y sobre los comentarios que hacen si es gay o no, por dar vida a este tipo de personajes nos contó: “Yo al final soy Eduardo Barajas, ya eliminar las etiquetas y paradigmas, qué más da la sexualidad o la orientación, al final hay que eliminar esos estereotipos”.

Platicamos con el actor Eduardo Barajas y nos contó algunos detalles de su caracterización como Silvana en la novela El amor Invencible.

-¿Qué significó para ti haber estado en la serie de Vicente Fernández?

“Es algo que me llenó completamente el alma, interpretar a uno de los grandes y yo siendo uno de sus fans; imagínate, me siento orgullo de interpretar a uno de los grandes de la música mexicana, dejó un gran legado”.

-Ahora tienes esta importante responsabilidad en ‘El Amor Invencible’, para tu carrera…

“Muy agradecido con Juan Osorio, con Televisa, por seguir creyendo en los nuevos talentos, por seguir creyendo en mí, y ahora con Juan quien me da este reto de entrevistar a Silvano La Capitana. Me emociona mucho que me sigan apoyando principalmente”.

Eduardo no le importan las críticas, ya que él se enfoca más en hacer lo mejor posible su trabajo y hacerlo dignamente donde la comunidad gay. / Cortesía Eduardo Barajas

-¿Disfrutas mucho hacer este personaje?

“Me gustan mucho los retos, lograr diferentes personajes, he hecho mucho teatro musical y ahora crear esta nueva versión drag, que al final de cuentas es un arte interdisciplinario y poder llevar mi música, yo como cantante y autor y que me los haya aceptado, estoy muy emocionado”.

-¿Te gusta vestirte de mujer a pesar de las críticas?

“SI, yo me entrego, me considero un actor que me encantan los retos, y el poder representar a una comunidad importante, porque en algún momento dije que no me sentía merecedor de este papel. Porque hay tantos drags que hacen un papel importante y que llevan mucho tiempo haciendo este arte”.

-¿Qué reto te enfrentaste al hacer este personaje?

“El representarlo en televisión abierta es un reto y la verdad me preparé mucho, desde subirme a los tacones, el vestuario, es admirable lo que hacen. Y además canta y baila, que te digo pueden verlo en la novela y lo estoy disfrutando mucho”.

Para Eduardo lo más complicado de este personaje es el usar tacones por mucho tiempo y el vestuario que usa corset, y va muy justo al cuerpo. / Cortesía Eduardo Barajas

-¿Cuánto tiempo te tardas en caracterizarte como Silvana?

“Es un rato, son tres horas y media, entre maquillaje, peinado y vestuario. No es nada fácil, es complicado, los admiro mucho a quienes hacen drags, porque es muy incómodo, porque hay que aguantar los tacones mucho tiempo por estar parado, el vestuario apretado, la peluca, las uñas, la peluca, etc.”

-¿La comunidad que te han dicho al ver tu personaje?

“Hasta hoy he tenido muy buena respuesta por parte de ellos, me han arropado bastante bien, muchos me han dicho que la estoy rompiendo, que les ha gustado la canción de ‘Bajos Instintos’, este álbum ya está en diferentes plataformas”.

Eduardo Barajas le da vida a Silvana La Capitana, donde utiliza vestidos ampones, maquillaje, pelucas, y tacones altos. / Cortesía Eduardo Barajas

-¿Cómo manejas las críticas?

“El drag es un arte, se valen muchas cosas, se puede proponer, y así lo hice el maquillaje, que lo hizo un chico llamado Poncho, unimos todos esos aspectos para que se viera lo mejor y digno posible”.

-Y tú en ese aspecto te molesta que te critiquen por tu sexualidad, ¿cómo te defines, eres gay?

“Yo al final soy Eduardo Barajas, ya eliminar las etiquetas y paradigmas, qué más da la sexualidad o la orientación, al final hay que eliminar esos estereotipos”, finalizó.

Al caracterizarlo como Silvana todo el proceso tiene una duración de 3 horas y media. / Cortesía Eduardo Barajas

El amor Invencible