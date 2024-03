El Capi Pérez: se le ha subido la fama ¿holgazanea?

Hace unos días, el Capi Pérez fue el invitado especial al programa de YouTube de Jorge, ‘el Burro Van Rankin’, en el cual discutió diversos temas con él.

Durante la conversación, el Burro le preguntó al comediante si en algún momento de su carrera había perdido el rumbo, y para sorpresa de todos, aseguró que sí le había sucedido.

Recordemos que actualmente podemos ver a ‘El Capi Pérez’ todas las mañanas en ‘Venga la alegría’, y tiene su programa de comedia llamado ‘La resolana’ que se transmite todos los domingos a las 11 de la noche.

El conductor confesó que ha habido varias ocasiones en las que ha perdido el rumbo y no se ha dado cuenta.

‘El Capi Pérez’ mencionó que cuando se encuentra en su zona de confort, sin crear nada nuevo o sin escribir algún chiste, es cuando siente que la fama le afecta.

“Cuando noto que simplemente estoy cumpliendo con un horario, que no estoy generando nada, que no estoy escribiendo nuevos chistes, ni pensando en cosas nuevas... Pero sí se me ha subido (la fama), sabes cuándo lo noto... cuando me doy cuenta de que estoy holgazaneando”.