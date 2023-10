Elsa Aguirre, la diva del cine de oro, ¡desea volver a ir al concierto de Luis Miguel!

Elsa Aguirre se encuentra de manteles largos, ya que recibió un merecido homenaje en el Museo Juan Soriano en Cuernavaca, Morelos. La primera actriz, quien es considerada una leyenda viviente del cine de oro, recibió largas ovaciones, además de un sinfín de halagos.

La diva, de 93 años llegó, como siempre, radiante, vestida de blanco. El evento fue transmitido en vivo por la televisión local de Morelos. Dio inicio con bailes típicos de su natal Chihuahua. Luego se proyectó un video sobre su exitosa vida y obra, que incluye más de 40 películas, además de telenovelas y obras teatro.

En TVNotas platicamos con la homenajeada y esto nos dijo:

“Estoy muy bien, encantada, feliz, agradecida con mi Padre, porque vivo el aquí y el ahora. Valoro todo esto que estoy viviendo. No cambio mi vida anterior a lo que estoy viviendo ahora. No tengo temor, ni miedo. Cuando sea, que se haga Su voluntad y gracias a todos”.

“La vida es la ley de la polaridad. Tenemos el lado oscuro y de luz, pero hay que seguir la luz siempre, ser positivos en la vida, porque siempre hay posibilidades enormes, así es que arriba y adelante, nada para abajo. Así es como me siento”.

Doña Elsa Aguirre, recibió un merecido homenaje en el Museo Juan Soriano de Cuernavaca, Morelos. / Mauro Godoy

Pasan los años y sigue fuerte, una piel muy bonita e irradiando luz:

“Es nada más llenarse de vida. No tengo palabras para decir como hablan y se expresan de mí. Yo francamente les agradezco. Soy una estudiante en la vida y a aprender en nuestro trabajo, cambiar tantas cosas que tenemos para servir lo mejor a nuestro Padre. Darse cuenta de nuestros errores: cambiar nuestro carácter, el ego, las vanidades. Yo todavía me arreglo…”. Elsa Aguirre

“Sí, así les digo a todas mis compañeras y amigas, que no nos dejemos. Ya cuando de plano no se pueda, mejor me retiro, pero ahorita todavía puedo hacer cosas por mí misma, bañarme y todo, hasta donde se pueda. Vivo el aquí y el ahora”.

Vienen los conciertos de Luis Miguel en la Ciudad de México en noviembre y en Acapulco en diciembre. ¿Le gustaría ir a verlo?:

“Uy, cómo no, claro que sí. Yo siempre quería verlo, pero a veces no se puede. Para mí ha sido siempre una felicidad verlo en el escenario y me daría tanto gusto volverlo a ver. A veces ya no iba porque cada vez, iba me besaba en la boca y él hermoso, como canta y todo. Yo lo veo ahí en la televisión y me encantaría volverlo a ver”. Doña Elsa ha ido a verlo tres veces a sus conciertos de Luis Miguel (2004, 2005 y 2013) y siempre “el Sol” ha tenido la atención de saludarla y ella desea poder platicar con él.

Elsa Aguirre recordó cuando Luis Miguel le daba besos en la boca cuando ella asistía a sus conciertos en primera fila. / Internet

A los lectores de TVNotas les mandó un mensaje:

“Les mando estas palabras que salen de mí: “Siempre vayan arriba y adelante. Cumplan todos sus pensamientos. Uno puede realizarlos si uno quiere. No esperemos que nadie nos ayude. Si nos ayudan, gracias, y si no, adelante. No dejarnos y también hay que arreglarnos. Yo me quiero ver bien, para sentirme bien, y es una responsabilidad de todos.

Dicen: ‘Elsa tienes 62 años de una disciplina (yoga)’… Yo voy a estar hasta donde se pueda y hasta el último momento. Por eso yo les deseo todo lo mejor para ustedes y que nuestro Padre siga alumbrando su camino de luz y no buscar lo negativo””.

Héctor Gamaliel, le canto su icónico tema ‘Flor de Azalea’ y a dueto cantaron ‘Contigo aprendí’. / Mauro Godoy

Entre los asistentes destacó la presencia de Enrique Gutiérrez, autor de su biografía próxima a salir, además de su maestro espiritual, el gurú, Javier Ferrara, además del cantante Héctor Gamaliel, quien le interpretó su icónico tema ‘Flor de azalea’ y a dueto cantaron ‘Contigo aprendí'. El evento concluyó con doña Elsa deleitando con su voz a amigos y fans que se dieron cita esa mañana ¡Enhorabuena!