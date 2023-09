Emilio Osorio, Halcón, estalla contra un reportero: “Te odio”

Emilio Osorio, ahora llamado Emilio Halcón, estuvo como invitado especial durante la presentación del show ‘Resulta y resalta’ de Wendy Guevara, ganadora del reality show La casa de los famosos México, en el Teatro Metropolitan.

En lugar, el joven actor atendió a los medios de comunicación sobre diversos temas, pero cuando supo que uno de los reporteros era de ‘Chisme no like’ estalló contra él.

El reportero del programa de YouTube, le cuestionó al joven: “Niurka había dicho que había bloqueado a tu papá. Tu papá igual por ahí nos dijo que estaban mal las cosas. ¿Cómo va la relación?”.

El cantante y actor presumió hace unos días que se compró su camioneta. / Gina Sánchez/ Instagram: @emilio.marcos

“Mi mamá y mi papá tienen su relación, ya sea amistosa o que ahorita no se llevan, que es la realidad. No vamos a tapar el sol con un dedo. No es mi p3d0. Lo digo sinceramente. A mí me tratan súper bien. Me apoyan”, afirmó.

Antes de que Emilio terminará, lo interrumpió el periodista: “Ella estaba furiosa”.

Y fue en ese momento que se dio cuenta que el reportero era del programa ‘Chisme no like’: “Sí, se resienten cosas… ¿Ah, eres de ‘Chisme no like’? Te odio”.

El joven cantante continuó hablando del lanzamiento de su nuevo sencillo, ‘K’, inspirado en Karol Sevilla. El periodista del polémico programa con sede en Los Ángeles le preguntó: “Emilio, ¿Por qué odias a ‘Chisme no like’?”.

A lo que rápidamente respondió Emilio:

“Porque son muy mentirosos y yo nunca miento” Emilio Halcón

Tras está respuesta lo único que dijo el reportero fue “gracias”. A lo que Emilio sonrió y siguió su camino por alfombra sin decir nada más al respecto.

Cabe señalar que este señalamiento al reportero de ‘Chisme no Like’, por parte de Emilio Osorio, no tiene ningún asunto en particular. Sin embargo, en varias ocasiones los conductores han atacado a su madre, Niurka Marcos.