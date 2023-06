Emilio Osorio no descarta tener “queveres” con un hombre: “no sé qué pueda pasar en 10 años”

Emilio Osorio tuvo una acalorada discusión con otros integrantes del reality respecto de explorar otro tipo de preferencias.

Los integrantes de La Casa de los Famosos México tuvieron una acalorada discusión que, más bien, fue un confesionario respecto de sus preferencias. Tal fue el caso de Emilio Osorio, a quien Poncho de Nigris y Sergio Mayer “le sacaron la sopa” y terminó revelando que sí tiene novia y es famosa.

No obstante, el hijo de Niurka no fue al único que confesaron. Otro integrante que habló abiertamente fue Apio Quijano, quien confesó que es bisexual. Esto, a raíz de que Wendy Guevara lo “sacara del clóset sin querer”.

Fue así como, los integrantes de La Casa de los Famosos México se engancharon con el tema al punto que, Emilio Osorio confesó que no descartaría tener una relación con un hombre, pese a haber confesado que sí quiere formar una familia con su novia.

Emilio Osorio se confiesa en La Casa de los Famosos México

Si bien, el hijo de Niurka es el más joven dentro del reality, ha sido reconocido por varios integrantes por tener puntos de vista maduros e interesantes. De tal manera que, cuando comenzó a subir de intensidad la plática sobre preferencias hacia hombres o mujeres, Emilio Osorio “no le sacó” a la discusión y planteó su postura.

El hijo de Juan Osorio expresó que, en este momento, le gustan las mujeres, sin embargo, no sabe qué podría pasar en diez años, es decir, no sabe si más adelante “un brother” le podría gustar al grado de decidirse a vivir una experiencia de pareja con él:

“Yo a mis veinte años el día de hoy, sé que soy heterosexual, ¿por qué digo hasta hoy? Porque yo no sé qué pueda pasar en mi cabeza o yo no sé qué pueda pasar en diez años, quince años, treinta años y si a mí me gusta de pronto un brother que tenía algo ‘que no sé qué’… Y yo no me quiero sentir culpable…” Señaló Emilio Osorio.

