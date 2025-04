¿Entrevista de Ángela Aguilar fue editada?: retiraron la parte donde menciona que “ningún corazón se rompió"

La controversia en torno a Ángela Aguilar parece no tener fin. La joven cantante de música regional mexicana vuelve a estar en el centro de la discusión en redes sociales, luego de su reciente aparición en los Premios Billboard, donde su discurso generó fuertes críticas.

Sin embargo, lo que realmente avivó el debate fue la sospecha de que una de sus entrevistas más polémicas habría sido editada para eliminar una declaración clave sobre su relación con Christian Nodal. ¿Qué se esconde detrás de la supuesta eliminación? ¡Te contamos los detalles!

¿Qué parte de la entrevista de Ángela Aguilar habría sido eliminada?

Todo comenzó cuando usuarios en redes notaron que en la versión actual de una entrevista pasada de Ángela, ya no aparece una parte donde mencionaba que “ningún corazón se rompió", esto respecto al inicio estrepitoso de su relaciónconNodal. Esta declaración había generado gran revuelo en su momento, ya que Christian había terminado poco antes su relación con Cazzu, la madre de su hija, antes de confirmar su romance con Aguilar. La declaración de la cantante sugirió que Cazzu sabía del romance entre ella y al papá de su hija, situación que después desmintió la argentina.

La usuaria @AzarelDC fue una de las primeras en señalar la presunta edición de la entrevista en la que dijo ta cosa, asegurando que antes sí se podía encontrar el fragmento:

“Curiosamente ya no encontré esa parte en la entrevista original, supongo que ya la han de haber cortado, pero inicialmente esa parte sí estaba ahí”, dijo la tiktoker y mostró un video donde sí aparece Ángela diciendo la frase.

Cabe destacar que en redes señalaron que era imposible que esa parte no existiera, pues por esa frase fue que Cazzu rompió el silencio y salió a decir que Ángela no podía hablar de algo que ella no sentía.

“Se dijo que no se rompió un corazón y que aquí nadie sufrió, yo sufrí muchísimo. Se rompió muchísimo más que un corazón, se rompieron muchos corazones, se rompió mucho. Fue un proceso muy doloroso” Cazzu

¿Cómo reaccionaron las redes sociales a la supuesta eliminación de Ángela Aguilar en la entrevista?

Como era de esperarse, cada vez que el nombre de Ángela Nodal aparece en los titulares, los comentarios de sus detractores no se hacen esperar. Esta vez, aseguran que la supuesta edición de su entrevista no fue más que una maniobra de su padre para limpiar su nombre. Muchos incluso afirman que la entrevista fue editada después de que Cazzu reaccionara a ella.

“Si Ángela no hubiera hecho esa entrevista, Cazzu no hubiera hablado”,

“El que nada debe, nada teme. Le dio la razón a Cazzu al borrar eso”,

“Yo recuerdo que sí estaba, después lo quitaron”,

“Yo solo he encontrado este fragmento en canales de otras personas, porque en la entrevista del canal oficial ya no está. Supongo que después de lo que dijo Cazzu pidieron que quitaran esa parte”,

“Nadie captó la parte de la canción donde Cazzu dice: ‘No fue tu culpa ni la mía… pero saliste a hablar…’”.

Al momento, ninguna fuente oficial se ha pronunciado ante esta nueva polémica.