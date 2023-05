Erika Buenfil recuerda cuando la corrieron de un restaurante por ser mamá soltera

La actriz mexicana estuvo como invitada en el programa de Franco Escamilla y ahí recordó cuando fue, presuntamente, discriminada en un restaurante por ser madre soltera.

Erika Buenfil platicó varias anécdotas de su vida personal y artística en el programa de Franco Escamilla, Desde el Cerro de la Silla. Una de esas anécdotas fue cuando estaba embarazada de su hijo Nicolás. Si bien, ya con anterioridad había platicado esa anécdota, en el programa del creador de contenido la platicó con lujo de detalle.

Era el año 2004, cuando Erika Buenfil estaba embarazada de su hijo Nicolás, fruto de su relación con el hijo del expresidente Ernesto Zedillo. Cuenta la actriz que, en ese entonces, estaba en el “ojo del huracán” por los rumores que circulaban por ser una figura pública que se había convertido en madre soltera.

Por su parte, Franco Escamilla trató de averiguar de qué restaurante se trataba, pero la actriz se negó a revelar ese detalle, sin embargo, el youtuber expresó que, por su cuenta, se iba a encargar de averiguar qué negocio fue el que, presuntamente, discriminó a la famosa actriz.

Erika Buenfil tuvo un hijo con el hijo del expresidente Ernesto Zedillo / Instagram: @erikabuenfil50

Erika Buenfil recuerda cuando la corrieron de un restaurante estando embarazada

Detalla la actriz de Perdona Nuestros Pecados que, en cuanto pisó el restaurante, unas personas se quejaron por, supuestamente, “no dar buen ejemplo” al ser una madre soltera embarazada.

Así platicó el incómodo momento Erika Buenfil

“Llegué a un restaurante en Monterrey embarazada y yo soy madre soltera de ‘Nico’, y primero cuando me vieron llegar, unas personas se quejaron y me sentaron atrás de un biombo porque no ‘daba un buen ejemplo’”, dijo la actriz de 59 años.

Tanta fue la insistencia de la gente que, incluso, pidieron al personal del restaurante que sacaran a la actriz: “el mesero o el capitán, todos ellos estaban apenadísimos, pero había personas en el restaurante que no me querían”, recordó.

Erika Buenfil contó detalles de cuando la corrieron del restaurante de Monterrey. / Instagram:@erikabuenfil50

Fue así como, sin más, el personal de dicho restaurante se acercó a Erika Buenfil y le comentaron que las personas de tal o cual mesa se habían quejado y se sentían incómodas por su presencia.

Detalla que hasta le empacaron su comida para que se la llevara con tal de que abandonara el lugar. Expresa la actriz mexicana que se sintió vulnerable y expuesta en ese momento: “me dieron mis bolsitas con mi carne, te toman por sorpresa, yo estaba muy vulnerable, te sobrepasa” refirió el pasado jueves 18 de mayo.

Sin embargo, años después regresó a dicho restaurante ya cuando su hijo había crecido y, asegura que el trato hacia ella fue completamente diferente al que recibió cuando estaba embarazada.

La actriz mexicana regresó años después al mismo restaurante que la corrió. / Instagram: @erikabuenfil50

