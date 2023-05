Erika Buenfil confiesa que ha hablado con su hijo sobre la muerte: “Mamá, no me digas eso”

Erika Buenfil reveló que a su hijo no le gusta hablar de esos temas, pero detalló que ya tiene instrucciones precisas para cuando ella falte.

Erika Buenfil se sinceró y confesó que sí ha hablado sobre la muerte con su hijo Nicolás, de 18 años de edad. Frente a los medios de comunicación, quienes la captaron en su automóvil, la actriz confesó que le afectó mucho el fallecimiento de Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia.

Reveló que, en un primer momento, pensó que era mentira la noticia sobre el fallecimiento del hijo de la actriz de origen costarricense, sin embargo, al comprobar que, lamentablemente era verdad, Erika Buenfil rompió a llorar, lo que consternó a su hijo.

Asimismo, expresó la protagonista de ‘Amor en silencio’ que a su hijo no le gusta hablar sobre esos temas y le pide que no lo haga, sin embargo, la actriz sostiene que es importante tocar dichos temas tan delicados, sobre todo porque, comenta Buenfil: “Nicolás nada más me tiene a mí”.

Erika Buenfil revela que su hijo ya tiene instrucciones cuando ella no esté

Erika Buenfil, de 59 años, confesó que su único hijo ya tiene instrucciones para cuando ella ya no esté. En el video publicado por Eden Dorantes, la actriz se muestra muy franca al hablar de esos temas tan fuertes que a su hijo le inquietan.

“No le gusta, a él no le gusta, claro que lo hemos hablado, a él, cuando tenía 2 años y medio murió su abuelita, mi mamá, y no lo relacionaba, estaba muy bebé, y cuando queremos tocar el tema a él no le gusta mucho, pero sí, duramente hay que hablarlo”, se sinceró.

Erika Buenfil revela que ha hablado con su hijo Nicolás sobre la muerte / Instagram: @erikabuenfil50

Admite Buenfil que aterra hablar o pensar sobre esos temas, sin embargo, manifiesta que su hijo Nicolás tiene instrucciones precisas cuando ella no esté en este mundo.

“Por supuesto, tiene todo, indicaciones, sí, pero es que realmente Nicolás nada más me tiene a mí. Claro, están sus tíos y están sus primos y está mucha gente, pero sí hay indicaciones específicas”, detalló.

Y agregó que la reacción de su hijo es pedirle que no le hable de esos temas: “(Me respondió) ‘mamá, no me digas eso’, (pero le contesté) ‘tienes que saber esto, esto y esto’”. Asimismo, Erika Buenfil mandó sus condolencias a Maribel Guardia y deseó que pronto se reconforte.