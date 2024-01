Esposa de Alexis Ayala aterrada tras ser cuestionada sobre cómo verá al actor en 20 años ¡Rompe en llanto!

El actor mexicano Alexis Ayala y su actual esposa, Cinthia Aparicio, se han convertido en una de las parejas más consolidadas de la industria, pese a que la diferencia de edad ha sido un tema de conversación, la pareja demostró que están más enamorados que nunca.

Recordemos que la noche del pasado viernes 3 de noviembre del 2023, en punto de las 8 pm, Alexis y Cinthia se dieron el sí acepto, en la Basílica de Guadalupe, en donde estuvieron rodeados amigos y familiares.

Alexis Ayala y Cinthia Aparicio ya son marido y mujer por todas leyes / Francisco Mancera

La pareja comenzó su romance en el 2021 y en noviembre del 2022. Alexis y Cinthia se comprometieron en París y, en junio del año pasado, unieron sus vidas por la vía legal.

Como se mencionó anteriormente, los años que le lleva el histrión a su esposa es un tema que ha causado revuelo en redes sociales. Aunque Cinthia ha dejado claro que la edad no es un problema entre ellos, en esta ocasión habría demostrado lo contrario.

Alexis Ayala y Cinthia Aparicio. / Instagram: @alexisayala

Cinthia Aparicio rompe en llanto tras ser cuestionada por Alexis Ayala sobre cómo lo verá en 20 años

A través del pódcast ISugar, My sugar, Aparicio rompió en llanto luego de que su esposo le cuestionó sobre cómo lo ve en 20 años: “¿Cómo te ves conmigo en 20 años?”.

Al escuchar la pregunta de Alexis, Cinthia solo sonrió, se tapó los ojos, comenzó a llorar y dijo: “O sea, sí me da miedo”.

A lo que Ayala le volvió a cuestionar: "¿Qué te da miedo mi amor? ¿Qué te da miedo?”. Más tranquila, Cinthia respondió contundentemente: “A perderte”.

Alexis Ayala y Cinthia Aparicio. / Instagram: @alexisayala

Alexis se levantó de su silla para abrazar a su esposa, para que así ella dejara de llorar. No obstante, ella elaboró aún más el motivo de sus lágrimas.

“No o sea, pero ya sé que obviamente sé que va a ser una ching*. Porque, pues, no sabemos lo que pueda pasar. No vamos a poder hacer muchas cosas juntos, o las voy a tener que hacer yo sola, o tú no vas a poder, o yo no voy a poder”. Cinthia Aparicio

Pese a que la también influencer aceptó que será un proceso difícil ver que la edad avanza en Alexis, aseguró que prefiere no perderlo.

“O sea, pero es mejor estar contigo que no estar contigo. Porque a veces no te soporte, a veces no te soporto”, manifestó.

Sin embargo, Alexis remarcó que es un proceso normal, ya que todas las parejas llegan al punto en el que “no se soportan”.

“Esa es cuestión de parejas, luego no nos soportamos. No es una cuestión de pareja, la viven todas las parejas”. Alexis Ayala

Así lo dijo Cinthia Aparicio:

Usuarios no tardaron en reaccionar a este videoclip y consideraron que Cinthia no quiso decir que tenía miedo a que Alexis pierda la vida en 20 años, así como que la edad sí importa en una relación.

“Ay, cosa, le dijo te vas a morir por viejito”, “ La edad sí importa”, “A mí también me daba miedo perder a mi abuelito”, “Perderte y que no me dejes nada, eso me da miedo”, “El hecho de que sea mayor no quiere decir que él se irá primero, la vida da muchas vueltas”, “Pues para qué se casó con su abuelito, mensa”, fueron algunos comentarios.

Sin duda, la edad será un contundente obstáculo para los planes a futuro de Alexis Ayala y Cinthia Aparicio. Sin embargo, ellos siguen demostrando que seguirán disfrutando del amor que se tienen.