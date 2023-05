Esto le dice Issabela Camil a Sergio Mayer para evitar el delicioso

Isabella Camil y Sergio Mayer se conocieron en el 2004 y unieron sus vidas en matrimonio en el 2009: son padres de dos hijas.

Issabela Camil y Sergio Mayer tienen una de las relaciones más estables del espectáculo mexicano, pese al gran amor que se tienen desde que unieron sus vidas en el año 2009, ha enfrentando los problemas de pareja con mucha sabiduría y madurez.

Sin embargo, mientras Issabela reconoce que Sergio Mayer nunca tiene un pretexto para no tener intimidad, el actor y exgaribaldi compartió a De Noche con Yordi, que su esposa si tiene un par de excusas para posponer un encuentro íntimo.

Fue en una dinámica de preguntas y respuestas que realizó Yordi a Issabela y a Sergio Mayer, donde los intérpretes confesaron aspectos de su relación.

Isabella Camil y Sergio Mayer ventilaron su intimidad en el programa De Noche con Yordi. / Instagram: @sergiomayerb

Según Sergio Mayer, Issabela Camil usa el cansancio, el dolor de cabeza y el no haberse bañado para no tener encuentros íntimos con él.

“Me duele la cabeza, estoy cansada, no me he bañado”, compartió Sergio Mayer frente a Issabela Camil.

La actriz reaccionó y le dijo “ay no es cierto, nunca digo eso, ese sí, dijo señalándome al de no haberse bañado, ese es el único real”, comentó Issabela.

¿Cómo reacciona Sergio Mayer ante las excusas de Issabela Camil

“Se pone de mal humor y no habla se vuelve mudo en la casa, , no en ese momento porque me respeta, pero ya si no me he bañado en tres días, se molesta, anda todo serio”, dijo Issabela Camil, quien también aseguró a Yordi que su esposo jamás tiene excusas para intimar.