Eugenio Derbez se sincera sobre su relación actual con Victoria Ruffo: “La quiero mucho” ¿Los unió su nieta?

Eugenio Derbez está de manteles largos, dado que muy pronto se llevará cabo el estreno de la nueva temporada de LOL México. Por esta razón, el comediante acudió al evento de la presentación del reality de humoristas.

Fue así que la prensa lo abordó al final del evento, donde lo cuestionaron un poco sobre la nueva temporada del programa de Prime Video, así como de algunos aspectos de su vida privada.

¿Qué dijo Eugenio Derbez de Victoria Ruffo?

Tras hablar de la buena relación entre su hija Aislinn Derbez y su ex, Mauricio Ochmann, Eugenio recordó los problemas que tuvo con Victoria Ruffo en el pasado y aseguró que hubiera deseado que su separación fuera amistosa, más que nada por el bienestar de José Eduardo.

“A mí me hubiera gustado darles a mis hijos la paz y tranquilidad que como niños necesitaban, ellos no tenían la culpa de vernos peleando”. Eugenio Derbez

Asimismo, Derbez externó que lamenta mucho no haber podido compartir más tiempo con José Eduardo en su infancia y todo debido a los problemas que tenía con su ex. No obstante, dejó claro que él ya limó las asperezas con Ruffo.

Eugenio Derbez “La quiero mucho. Siempre me ha dolido y me dolió mucho no haber visto a mi hijo crecer, pero de ahí en fuera yo ya limé asperezas con ella desde hace un par de años, sobre todo desde que sacamos la serie que yo ya platiqué mucho con José Eduardo”.

Además, el actor respondió a las declaraciones de Victoria sobre que no quiere que su nieta tenga los contundentes genes Derbez y él muy a su estilo comentó:

“Esperemos que la nieta nueva nos vuelva a unir... Le vamos a hacer un baby shower próximamente, ya les estaremos mandando fotos”. Eugenio Derbez

Sin duda, la llegada de su nieta podría ser un motivo para que ambos histriones mejoren su relación. ¿Será?

