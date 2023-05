¡Facturando! Karely Ruiz acepta ser la Karla Panini en la relación de Santa Fe Klan y Maya Nazor

Pese a las declaraciones de Karely Ruiz ha mandado indirectas por medio de redes sociales dando a entender que algo se encuentra cocinando entre ellos.

Karely Ruiz se ha mantenido vigente en el medio y es que es una de las mexicanas que más ha despegado en la red de OF, por lo que es muy conocida en donde sea.

Aunque ya se encontraba rodeada de fama, recientemente dio de que hablar y es que ultimadamente la han captado cerca de Santa Fe Klan, el rapero del momento, quien no hace mucho se encontraba feliz formando una familia con Maya Nazor y su hijo.

No obstante, la relación no prosperó y terminaron rompiendo, ante ello se rumoraba que él deseaba retornar con su familia, pero luego de un tiempo se le vio con una nueva chica, por lo que el que volviera con ella se volvió algo complicado.

En esa ecuación entra Karely quien señalaban como una amiga de Maya y es que la veían comentando sus fotos de manera agradable muy frecuentemente, por lo que fue duramente señalada luego de que comenzaran a verla muy seguido con Santa Fe.

Pero eso no fue todo, ya que recientemente te contamos que la modelo acompañó al cantante a una presentación en donde consintiendo al público se dieron unos cuantos besos.

Karely Ruiz y Santa Fe Klan se han dejado ver muy juntos por medio de redes sociales, ambos aseguran que se la pasan muy bien / Instagram: @karelyruiz, @santa_fe_klan_473

Luego de ello el hate comenzó a llegar para la famosa, ante ello indicó que nunca mantuvo una amistad con Nazor y que, por lo tanto, no exista una traición de su parte.

Incluso ambos han declarado que solo se dieron unos besos, pero no indicaron que estuvieran en una relación, aunado a eso en redes sociales han dejado entrever que evidentemente existe algo entre ellos.

En ese contexto, los medios captaron a Karely por lo que no dudaron en cuestionarla sobre los rumores de romance, a lo que ella señaló que unos besos no tenían nada de malo: “Los besos hay que normalizarlos, no pasa nada. Yo te puedo besar sin problemas”.

Santa Fe Klan y Maya Nazor se separaron hace un par de meses, los fans especulaban que volverían casi de inmediato, no obstante eso no sido posible / Instagram: @santa_fe_klan_473

Hasta se dio a la tarea de desmentir que exista una relación entre ellos: “Yo no dije que ando con él, somos amigos”.

Con respecto a su relación con Maya Nazor volvió a asegurar que ellas nunca fueron amigas: “No tengo amigas, lo siento. Mis amigas cercanas, me quedo con ellas”.

Hasta indicó que no le importa que le digan que es la nueva Karla Panini, ya que ese personaje es muy recordado por traicionar a su mejor amiga en el peor momento de su vida. Pero la influencer toma provecho de ello y se encuentra facturando:

“Panini, pero facturando”, declaró entre risas.