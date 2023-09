Famosas que se han realizado cirugías estéticas y que no volvieron a lucir igual: Su antes y después

La vida de las famosas no es fácil cuando de presión por verse bien se trata. En la actualidad los estándares de belleza no solo son una presión para las mujeres comunes del mundo, esto aumenta cuando hay muchas cámaras y miradas.

Es por esto que las actrices, cantantes, influencers y mujeres famosas han optado por hacerse arreglitos, pero lamentablemente no todas les han salido bien y ahora no lucen igual que antes.

Ya sea que hayan recurrido al bótox, ácido hialuónico, implantes o diferentes intervenciones, la gente ha notado que estas celebridades ya no lucen como cuando las conocieron.

Courteney Cox

La actriz de Friends reconoció que se arrepintió de haberse puesto bótox porque esto repercutió no solo en su apariencia, sino también en los movimientos de su cara y reconoció que lo hizo por presión mediática y social: “Ser una mujer en esta industria no es la cosa más fácil del mundo, pero creo que he aprendido una lección”, comentó.

Amaia Montero

La cantante exintegrante de La oreja de Van Gogh supuestamente abusó de las inyecciones en su rostro y asombró a sus seguidores al lucir completamente distinta en sus redes sociales.

Según una cirujana plástica opinó que Amaia pudo haber recurrido también a una mini lipo de papada y una bichectomia (procedimiento donde retiran las bolas de Bichat para afinar y perfilar el rostro) para así estilizar su cara.

Lindsay Lohan

Aunque la actriz era conocida por tener un rostro angelical, esto cambió con un relleno dérmico en las mejillas, mismo que da volumen al rostro, así como una rinoplastia con la que quiso afinar su nariz y un relleno de labios. Ahora la ex chica Disney luce muy diferente.

Lyn May

A sus 70 años, Lyn May es conocida por haberse sometido a distintas operaciones a lo largo de su vida, por lo que nuevas generaciones no saben cómo se veía a los 20 años.

Antes de las cirugías, Lyn May lucía muy distinta y ella misma se ha encargado de difundir las fotografías de su juventud mostrando cómo lucía en el pasado.

Cuando cumplió 30 años, la vedette se sometió a un tratamiento de bótox para las líneas de expresión, pero en su lugar le inyectaron aceite para autos y de cocina. “Yo me veía al espejo y me quería morir”, contó Lyn.

Madonna

Ni la reina del pop se salvó. El paso del tiempo la obligó a querer lucir siempre joven y se hizo mejor amiga del bótox. También se hizo el mentón y un arreglito en los pómulos que ahora le hacen lucir totalmente irreconocible a la Madonna que se conocía en los 80.

La cantante comenzó a estar tan obsesionada con su físico que su marido Guy Ritchie la dejó por eso e incluso dicen que enumerar los arreglos a los que se ha sometido es como la búsqueda del Santo Grial.

Ninel Conde

Sin duda las múltiples y al parecer cada vez más recurrentes arreglitos estéticos de Ninel Conde han sido de los más comentados últimamente.

El supuesto abuso de tratamientos estéticos han provocado que le lluevan críticas por su nueva apariencia a la actriz y cantante, pues dicen que cada vez se parece menos a ella misma.

Victoria Beckham

La ‘Spice girl’ se retiró los implantes porque estaban desproporcionados: “Todos esos años lo negué (la cirugía de busto) y fue un síntoma de inseguridad. Sé feliz con lo que tienes”, dijo en una carta dirigida a su ‘yo’ de 18 años.

La esposa de David Beckham también se ha declarado admiradora de los tratamientos estéticos y las cirugías de rejuvenecimiento como relleno reabsorbible de pómulos, bótox y vitaminas.

Otra de las cirugías a las que se sometió fue una liposucción abdominal en donde le hicieron un nuevo ombligo.

Olga Tañón

La cantante luce irreconocible desde que se sometió a un rejuvenecimiento facial y contó que también se sometió a la manga gástrica para bajar algunos kilos.

Algunos opinan que a la cantante ya solo se le reconoce por su tremenda voz pero que “ya se le pasó la mano” con los arreglitos.

Linda Evangelista

La hermosa modelo reconocida por tener una gran carrera a finales de los años 80 y principios de los 90, se sinceró con su público al explicar la razón por la que estaba ‘desaparecida’ en 2021: “A todos mis seguidores que se han preguntado por qué no he trabajado mientras que las carreras de mis colegas han ido en ascenso, la razón es que estaba brutalmente desfigurada por el procedimiento CoolSculpting de Zeltiq, que hizo lo contrario de lo prometido… Me deformó de forma permanente, incluso después de pasar por dos cirugías correctoras muy dolorosas sin éxito. Me han dejado, como ha descrito la prensa, ‘irreconocible’”.

Gomita

La influencer Araceli Ordaz, mejor conocida como Gomita, ha sido otra de las celebridades que no ha ocultado sus cirugías.

Gomita se hizo famosa en el programa Sabadazo y ha presumido que ha tenido muchas, siendo la última un bypass gástrico porque buscaba llegar a los 60 kilos.

“Esta es mi séptima cirugía. Aunque muchos piensen que son más, pero no, sólo seis veces había entrado anteriormente al quirófano. En la primera me hicieron liposucción y me pusieron los implantes de pecho. En la segunda, liposucción e implantes de pompa. La tercera fue rinoplastia y lipo, en la cuarta mentón y una lipotransferencia, en la quinta otra lipo y la sexta fue para que me retiraran los implantes de pompa. Jamás he negado ni escondido mis cirugías y sí lo comparto, es para no crear falsas expectativas en las chicas que me siguen de que se puede ser extremadamente flaca sin hacerte nada”, se sinceró en una ocasión con TVNotas cuando nos presumió su bypass.

Algunos internautas piensan que su más reciente operación fue “fallida” porque su abdomen lucía “raro”.

Lucía Méndez

La actriz ha admitido que ha recurrido a cirugías, así como a tratamientos de belleza para lucir mejor cada día. Sin embargo, en redes sociales le han llovido críticas por su actual aspecto con estos arreglitos.

“Claro que me he hecho arreglos. Jamás me he arrepentido de ninguna cirugía; bueno tal vez la de la nariz que la principio me la hicieron mal y luego me la hicieron bien”, comentó en una ocasión la diva.

Donatella Versace

Desde el año 2000 la hermana de Giani Versace se obsesionó con las cirugías estéticas y aunque comenzó con algunos retoques discretos, ya se hizo rinoplastia, bótox en labios, pómulos, cejas y más, que ahora luce irreconocible.

Lis Vega

La famosa cubana ha llamado la atención por la transformación de su físico. En una entrevista, la actriz y cantante expuso que se somete a cirugía cada ocho meses.

Sobre las críticas dijo que no le importa en lo absoluto, ni siquiera lo que piensen sus padres, pues es su cuerpo y ella toma decisiones sobre él.

Entre las cirugías que tiene son los glúteos, implantes de seno, rinoplastia, labios y pómulos.

La cantante tuvo problemas con sus implantes de seno y relató: “Dos veces me he cambiado la prótesis, pero yo con este busto tuve un problema grave. No me cicatrizaba. Hasta me pusieron un injerto porque no me cicatrizaba. Me pusieron una prótesis de mujer con cáncer. De esta, tuve 10 cirugías”.