Fan de Shakira sufre ataque tras concierto de la colombiana; podría perder la vista

En medio del éxito rotundo por los conciertos de Shakira en CDMX, durante la gira Las mujeres ya no lloran world tour, se dio a conocer la agresión que habría sufrido uno de sus fanáticos tras salir de una de sus presentaciones en el Estadio GNP Seguros.

A través de una entrevista para ‘Venga la alegría’, un hombre identificado solo como Emmanuel explicó que, cuando estaba a punto de retirarse del lugar, su camioneta le notificó que las llantas no tenían suficiente aire.

Al momento de bajarse y revisar, cinco sujetos lo agredieron y lo encerraron para golpearlo.

De acuerdo con el testimonio del hombre, los responsables lo habrían confundido con “alguien más”, por lo que intentó explicarles que no era la persona que buscaban.

Emmanuel, fan de Shakira

“Me asaltan estos cinco sujetos, me empezaron a golpear. Desbloquearon mi teléfono. Al parecer, me estaban confundiendo con alguien más, pero no me dieron la oportunidad ni siquiera de hablar. Tenían mis identificaciones, mi celular desbloqueado”