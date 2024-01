Galilea Montijo confiesa detalles íntimos del viaje con su novio y pone nerviosos a todos en Hoy

Galilea Montijo realizó un viaje junto a su novio Isaac Moreno a finales de 2023, acaparando las miradas con las fotografías que compartieron desde Japón y Bali.

Ahora que está de regreso en el programa ‘Hoy’, Galilea dio algunos detalles de este viaje romántico que tuvo con su pareja de 41 años.

Aunque solía estar activa en sus redes sociales, Galilea dijo que había varias cosas que aún no compartía con sus seguidores, y reveló que fue a un “karaoke para adultos”.

La conductora de ‘Hoy’ derrochó amor y comparte románticas fotos junto a su novio. / Instagram: @galileamontijo

La confesión de la conductora puso nerviosos a sus compañeros que no sabían cómo reaccionar a lo dicho por Gali y se quedaron sin palabras.

“¿Quieren recordar todo lo que hicimos en las vacaciones? Ya me quiero regresar. Tengo videos”, dijo Galilea con su peculiar sentido del humor.

Y mientras se veían fotografías de las románticas vacaciones, la conductora dijo: “Es que tengo tantas fotos por compartir. Poco a poco. Me metí a un karaoke que son para adultos”.

Entonces Martha Figueroa fue la única que pudo decirle algo, preguntando si era con un “final feliz”, así que Galilea respondió que sí, pero ya no dijo más.

Otros de sus compañeros le externaron que les da gusto verla feliz, donde sea pero con mucha felicidad, aunque Gali confesó que lo único que le hizo falta fue su hijo.

Finalmente, sobre su experiencia en Japón se dijo sorprendida porque no había botes de basura ni ruido pese a la gran población que existe en el país.

“¿Saben que me impresionó? No puedes creer tanta gente, tráfico, mundo subterráneo y que no exista ruido. No existe un bote de basura. Los taxis te tienen una bolsita, es una belleza del lugar”, finalizó.

Galilea Montijo e Isaac Moreno disfrutaron de un viaje juntos a finales de 2023 / Instagram: @ipmoreno / @galileamontijo

