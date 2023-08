Galilea Montijo habla de sus apasionadas vacaciones con su novio mientras su ex reaparece irreconocible

Galilea Montijo disfrutó de unas vacaciones junto a su nuevo novio y habló de lo bieeeeen que la pasaron, pero su ex reaparece y opinan que luce irreconocible.

Tras el éxito de La casa de los famosos México, Galilea Montijo gozó de unas merecidas vacaciones luego de varios meses sin parar estando también en el programa Hoy.

Galilea se fue a Holbox, en Quintana Roo, junto a su nuevo novio, el modelo español Isaac Moreno y llamó la atención en redes sociales que la pareja publicó candentes fotografías de su viaje.

Galilea presumió cuerpazo en traje de baño a sus 50 años y su novio no dudó en hacerle saber que está muy enamorado y le comentó: “Mía” junto a un corazón.

Estas fueron algunas de las fotografías que compartieron de sus vacaciones / Instagram

Las vacaciones terminaron y este jueves Galilea se reincorporó al matutino de Televisa, donde bromeó acerca de su viaje y dio algunos detalles.

“Los extrañé. Tengo mucho qué contar”, dijo, y Tania Rincón respondió con un tono pícaro: “Siento que en donde estabas no había tele”.

Jugando con su compañera, Galilea continuó y dijo sonriendo: “No, no había tele… no había nada”.

Pasaron unas románticas vacaciones / Instagram

Los conductores de Hoy siguieron el tono de la conversación y le preguntaron: “¿En qué te entretenías?”, así que Galilea contestó con una broma acerca de cómo fue que su noviazgo salió a la luz cuando la captaron muy juguetona con el modelo en la playa, así que dijo: “Snorkeleando”.

Galilea siguió con las referencias diciendo que se la pasó: “buscando al tiburón ballena, buscando a Nemo, entre isla e isla, Tarzán y Chita”, así que los conductores reaccionaron diciendo: “¡Qué ‘chabocho’!”.

Galilea se ve muy enamorada de su nuevo novio y se lo demostró con besos / Instagram

Exesposo de Galilea Montijo reaparece

Y mientras Galilea pasó unos días de descanso y pasión con su nuevo novio, su exesposo reapareció en redes sociales.

Fernando Reina no había tenido actividad en su cuenta de Instagram desde un año antes de que se supiera del divorcio con la conductora, pero ahora subió un video en el que según la opinión de internautas, no se le reconoce.

En el video se le puede ver más delgado y con el cabello castaño, y Michelle Rubalcava resaltó en su canal de YouTube que Fernando estaba cambiado y dijo: “No reconocí al exmarido de Galilea”.