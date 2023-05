Galilea Montijo le dice “sí” al amor con un modelo español con quien se da una nueva oportunidad

La conductora anunció en marzo pasado su divorcio del empresario y político Fernando Reina, luego de 11 años de casados.



Luego de que hace dos meses Galilea Montijo diera a conocer su separación y divorcio del empresario y político Fernando Reina, ahora se le ha visto muy cercana al modelo español, Isaac Moreno, con quien se ha comenzado a especular sobre una relación sentimental.

Galilea Montijo y Fernando Reina fueron 3 años a terapia ¡y ni así pudieron salvar su matrimonio!

Al respecto, platicamos con una amiga de la conductora y esto nos dijo:

-¿Cómo se encuentra Galilea?

“A nivel profesional, en un gran momento, lleva años consolidada como una de las conductoras favoritas del público gracias a su participación en el matutino Hoy, y por si esto fuera poco, la semana pasada fue anunciada como la conductora del próximo proyecto estelar de Televisa: La casa de los famosos”.

-¿Y a nivel personal?

“Ya mucho mejor, su divorcio de Fernando Reina, tras 11 años de matrimonio y 12 de relación, sí la puso muy triste. Luchó mucho por salvar su relación, tomaron terapia, pero la complicada etapa por la pandemia de COVID y que por su trabajo Fer pasara mucho tiempo en Acapulco, les cobró factura”.

-Hasta que decidieron formalizar su separación...

“Sí, presentaron un divorcio voluntario por mutuo acuerdo y ya cada quien ha seguido su vida. Galilea día a día va mejorando anímicamente tras esa etapa difícil y el trabajo la ha ayudado mucho”.

Se dice que ya inició un noviazgo con el modelo español Isaac Moreno...

“Lo están intentando, andan saliendo y conociéndose, pero no es algo tan formal”.

-Hay una foto de ellos juntos con otros amigos, de noviembre pasado...

“Se conocen desde el año pasado por amigos en común, como el maquillista Alfonso Waithsman y el peinador Bernardo Moreno, grandes amigos de Gali, y habían coincidido en fiestas pero únicamente eran conocidos. Fue a raíz de que ella anunció su separación que él al ver que ya era una mujer libre decidió acercarse en otro plan para conquistarla, y es que a qué hombre no le va a gustar Galilea, y apenas fue hace unas semanas que ella decidió salir con él, darse la oportunidad”.

-¿Qué nos puedes decir de Isaac?

“Nació en las Islas Canarias, estudió contabilidad e ingeniería, pero decidió incursionar en la fotografía y el modelaje donde le ha ido muy bien”.

En noviembre de 2022 coincidieron en una fiesta, pero sólo eran amigos.

-Dices que apenas él decidió acercarse a ella en otro plan...

“La está cortejando, desea enamorarla, pero sin presionarla tanto, ya que conoce el sentir actual de Galilea”.

-¿A qué te refieres?

“Tras 11 años de matrimonio, a Galilea le es difícil comprometerse con una relación formal inmediata, pero se está dando la oportunidad de salir con él, de que la conquiste y ya el tiempo dirá. Además, quiere salir con sus amigos, conocer gente, disfrutar ahora que está soltera”.

-¿Podría enamorarse de Isaac?

“Tal vez, porque te voy a ser honesta, sí hay mucha atracción entre ambos, aunque te insisto, Galilea se está dando la oportunidad, pero lleva tranquila la cosa. Tiene bastantes meses separada, no a raíz de que lo anunció, para ese momento incluso ya hasta el divorcio había firmado; pero de todos modos no quiere apresurarse”.

-Sigue...

“Gali aún no está lista ni preparada para una relación formal, pero a nosotras sus amigas nos da gusto que lo intente. Nosotras somos las primeras en decirle: ‘Bien, Galilea, diviértete, conoce, no te tienes que quedar en tu casa encerrada’”.

Y ahorita está saliendo con Isaac...

“Sí, pues ayuda que forman parte del mismo grupo de amigos para verse aún más. Ahorita Isaac le está poniendo mucho empeño en enamorarla, en apapacharla, en que ella se sienta muy bien a su lado”.

-Se dijo que hace unos días viajaron a Holbox juntos...

“Sí, fueron al cumpleaños de Alfonso Waithsman, que no sólo es su amigo de Galilea, es su superconfidente y su compadre. Gali e Isaac estuvieron ahí, pero no postearon fotos juntos para aún no despertar tantas especulaciones; sin embargo, no lo lograron, porque en un video que subió Isaac a Instagram se ven caminando por detrás de él, a ella y Alfonso. Además, entre las imágenes que subieron los amigos de los sitios que estuvieron es evidente que Galilea e Isaac estaban ahí. También los dos estuvieron hace unas semanas en los Latin American Music Awards, pero igualmente no subieron fotos juntos, sólo por separado, pero es una realidad que están juntos”.

-Entonces sí anda muy dispuesto Isaac...

“A un mujerón como Galilea, que ya anda libre y sin compromisos, quién no va a querer echarle los perros, y ella se deja querer. Ahora que fue cumpleaños de él, el pasado 28 de abril, ella lo felicitó en redes sociales y estuvo en su festejo”.

En el cumpleaños de Issac, Galilea le puso un discreto mensaje de felicitación.

-Es que además hacen muy linda pareja...

“Galilea está en un gran momento físicamente, luce hermosa, e Isaac es todo un galanazo, con un cuerpo ejercitado y como es modelo, sus redes sociales están llenas de fotos en ropa interior y luce espectacular”.

-Hasta el cierre de esta edición ella no ha dado declaraciones al respecto...

“Es que quiere ser muy cautelosa, sin embargo su publicista Danna Vázquez habló con un medio internacional y les contestó: ‘Ella (Galilea) está divorciada y firmada desde hace meses y de seguro la verán con mucha gente’. O sea, no negó que salen, pero dijo la verdad, puede salir con quien quiera”.

-Gali hace unas semanas dijo algo similar...

“Sí, comentó que probablemente el día de mañana la verían cenando con alguien, que por qué no, que no lo veía malo, pero que se estaba dando su tiempo”.

-¿Crees que Isaac pueda ser el bueno?

“Aún es muy pronto para decirlo, llevan apenas unas semanas saliendo en plan de conquista, dándose una oportunidad sin decir aún que tienen un compromiso como tal. Pero bueno, Isaac le está echando ganitas porque está fascinado con ella, aunque ya el tiempo dirá si él es el bueno para Gali o más adelante llegará alguien más, pero tiempo al tiempo. Ahorita lo importante es la felicidad de mi amiga, así que está abierta de nuevo al amor y por ahora se deja querer”, concluyó.