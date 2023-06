Galilea Montijo pone en su lugar a reportero de Chisme No Like, que la critica por su relación con los medios

Galilea Montijo protagonizó un momento lleno de tensión en la conferencia que anuncie.



El próximo domingo llega a Las Estrellas, La Casa de los Famosos México, programa que promete convertirte en el reality prime time de Televisa; buscando sorprender a la audiencia.

En conferencia de prensa, del anuncio de la participación de Poncho de Nigris, Galilea Montijo, protagonizó un tenso momento con Enrique de la Rosa, reportero del programa de espectáculos Chisme No Like.

El reportero le preguntó a Galilea Montijo sobre su relación con la prensa, asegurando que siempre se queja de los reporteros y con este tipo de programas le dan “carnita” a los medios.

Galilea Montijo será la jefa en La Casa de los Famosos México. / Facebook: Galilea Montijo

“Una pregunta para Galilea, me gustaría saber tu punto de vista Gali, porque he visto que te quejas mucho de los reporteros en el programa Hoy, y aquí nos exhiben, nos ponen carnita para todos nosotros, para destrozarlos, para sacarles más chisme, para hacer más notas. Me gustaría saber tu participación”, comentó.

Sala de La Casa de los Famosos México

/ YouTube: Realitys Chismes y más

Ante la pregunta, Galilea Montijo respondió tranquila y aseguró que jamás generaliza sin embargo no está de acuerdo, con que le pregunten por cosas que divulgan en Internet.

"¿De dónde vienes? Es que estoy tratando de acordarme del personaje, ah ya no es que me quejé de todos, creo que no, me has visto, siempre digo no estoy generalizando, creo que los compañeros que están aquí siempre, que están preguntando siempre les digo oigan chavos por qué venir a preguntar algo qué dice alguien en YouTube solamente para tener más likes”, comentó.

Galilea Montijo sigue creyendo en el amor pese a divorcio. / Instagram: @galileamontijo/ YouTube: Edén Dorantes

Galilea Montijo cuida a sus hijos de los comentarios de la prensa

Agregó que una de las razones por las cuales actúa así es porque tiene que cuidar a sus hijos.

“Yo recuerdo que los reporteros de antes, los programas de antes iban a investigar si era cierto, pero el dijeron es como ‘de parte de quien viene’, pero yo no me quejo de ustedes, me quejo del porque preguntar cosas que ni siquiera salieron de los famosos, que tenemos una vida pública sí, pero cuando hay mentiras, siempre he dicho si esto no, les comparto esto”, comentó Galilea Montijo.

Agregó: “Hoy en día tengo alguien a quien cuidar, tengo tres hijos y es muy difícil cuando alguien depende de ti que lee cosas que a alguien se le ocurrió decir solamente tener likes y por cobrar”.