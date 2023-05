¿Gera MX le fue infiel a Kenia Os? El rapero responde a los rumores de su ruptura

Gera MX constató que él “intentó” dar todo por la relación; sin embargo, la confianza fue nula de parte de Kenia Os.

Gera MX y Kenia Os siguen dando de qué hablar en redes sociales, pues luego de que la influencer y ahora cantante, anunciara su ruptura a través de su cuenta oficial de Twitter, diversas especulaciones sobre lo que habría provocado el “truene”, siguen saliendo a relucir.

Dado que el rapero ha sido señalado de “infiel” debido a que a unas semanas de culminar su relación con ‘La Kenini’ se le vio saliendo con una de sus ex.

Por ende, Gera rompió el silencio y respondió a las innumerables críticas que ha recibido en los últimos días, aspecto por el cual reiteró las razones por las que terminó su relación con Kenia.

Innumerables críticas surgieron luego de que se destapara que Gera habría regresado con su ex. / Instagram: @keniaos @geramx



“Me están poniendo infiel, traidor, pocos huev*s y eso. Yo tengo más de dos meses de estar soltero con mi relación pasada, que se me pidió que dejara de insistir que no podía confiar en mí y fue todo, o sea, no hubo como una infidelidad, no hubo como un problema mayor, quedó en buenos términos”, inició.

Y agregó: “Soy mayor de edad, yo puedo hablar con quien quiera, juntarme con quien quiera, siempre y cuando no le falte al respeto a nadie y en estos momentos yo no estoy con nadie, en ninguna relación. Yo entiendo que algunos se pueden molestar, porque idealizan a una pareja, como lo mejor del mundo y pues a veces no se da”.

Por último, el también interpreté de ‘Rumores’ aseguró que él hizo lo posible por mantener su romance con Os; sin embargo, no funcionó.

“Créanme que lo intenté y tal vez algunos comentarios podrán tener la razón de que (soy) inestable y que estoy mal emocionalmente, ok, bueno, nadie está al cien por ciento todo el tiempo, pero creo que lo que intenté, lo intenté de corazón y si se me dijo que no funcionó, está bien, pues no funcionó y me retiré por la puerta grande, sin fallarle y sin faltarle al respeto”, reiteró.