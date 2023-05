Gomita decide quitarse los implantes de seno por esta poderosa razón

Gomita reveló que próximamente volverá a someterse a una cirugía para retirarse los implantes.

Araceli Ordaz, mejor conocida como Gomita, desde hace varios años se ha sometido a varias operaciones estéticas para mejorar su aspecto físico.

Recordemos que la última cirugía que se realizó la conductora fue un bypass gástrico para perder peso, y también se retiró los implantes de glúteos.

Ahora Araceli sorprendió a sus seguidores al revelar que tendrá que quitarse los implantes de seno, sin embargo, tuvo que tomar está decisión debido a que tiene complicaciones médicas.

A través de su canal de YouTube, Gomita reveló la razón que la está obligando a tener que retirarse los implantes: “me voy a volver a operar. He tenido algunos problemas de piel que ya me están colgando muchísimo, me incomoda. He estado bajando de peso todavía, pero tengo bastante piel y en la parte que he tenido más piel es las bub...”, comentó.

La presentadora reveló que esto lo hará para sentirse más cómoda: “yo traigo 460 gramos, pero he estado bajando de peso y me está sobrando piel, mi ubre me llega hasta la panza, casi al suelo y estoy buscando una solución para sentirme más cómoda”.

La hermana de Lapizito detalló que aún sigue analizando entre si definitivamente, además confesó que ha tenido problemas de memoria: “he estado teniendo problemas de memoria, de que se me olvidan las cosas, de pronto platico y me dicen ‘eso ya lo dijiste’ y no lo recuerdo hay cosas que me están schokeado muy cañ… sí me las quiero quitar, si ya me quité las de las nalg… ahora me quiero quitar los implantes”.

Finalmente, Gomita habló que deseaba quedar embarazada antes de corregir todo, sin embargo, esto no ha resultado.

“Yo quería como primero tener al bebé y después arreglarme todo esto, pero si no pasa ahorita es porque no tiene que pasar, quiero esperarme uno a dos años para volverlo a intentar y pues arreglarme esto”, concluyó.