Gomita entre lágrimas confiesa que está tratando de quedar embarazada vía in vitro

Gomita se realizó dos pruebas de embarazo para saber si funcionó el in vitro.

Aracely Ordaz, mejor conocida como Gomita, reveló que desea convertirse en madre soltera. La conductora confesó a sus seguidores que está tratando de tener un hijo mediante un procedimiento in vitro, sin embargo, confesó que el camino no fue nada fácil.

La presentadora publicó un video en su canal de YouTube, en donde contó los momentos difíciles que ha pasado al querer cumplir uno de sus más grandes sueños.

Recordemos que a través de su plataforma de Tik Tok, Gomita emocionó a sus seguidores al revelar que tenía tres meses sin tener su periodo menstrual, por lo que esperaba poder estar embarazada.

Gomita reveló que quiere convertirse en madre pronto / Instagram: @gomitaoficial123 / YouTube: SoyAraceli / TikTok: @gomita_oficial

“Ya les puse el contexto, pero ahora les voy contar la historia. Muchísimo antes de que me hiciera el bypass, le dije a mi familia que yo tenía mucha ilusión de ser una mamá in vitro. No quería que mi bebé tuviera un papá”, mencionó.

La famosa aseguró que está platica también la ha tenido con su psicólogo: “quiero formar una familia in vitro. Esto siempre lo he tenido en mi cabeza. Sí, ha sido un poco egoísta de mi parte, lo he platicado con mi psicólogo, pero es una forma de pensar que tengo y por eso no he formalizado bien con una pareja.

Luego de hablar abiertamente de sus deseos de ser madre, Aracely compartió el resultado de la primera prueba de embarazo: “yo he dicho en algunos programas que no quiero tener hijos, que quiero disfrutar mi soltería, mi familia, sobre todo mi mamá, saben que sí quiero tener hijos. Yo siempre he dicho que quiero tener una familia grande”, comentó.

La exconductora de Sabadazo no pudo evitar romper en llanto al confesar que ella tiene mucho amor para dar: “yo quiero tener una familia grande y que no me logre embarazar, pues sí me pesa un poco, me duele. Sé que tengo mucho amor para dar y ya me cansé de dárselo a personas equivocadas. Me encantaría podérselo dar a alguien que venga dentro de mí”.

Finalmente, Gomita aseguró que no rendirá con este proceso, por lo que hará otro intento para quedar embarazada, ya que tiene mucha ilusión de ser madre.

“Se supone que en estos tratamientos puedes pagar para que se te hagan varios intentos y este es el primero, así que vamos a esperar. Siento feo porque sí tenía mucha ilusión. Mis hermanos me han dicho ‘nos gustaría que tu última operación fuera una cesárea’ y créanme, a mí también me gustaría, pero todavía no me toca”, concluyó.