Gomita habla de sus problemas con la comida tras realizarse un bypass gástrico

En septiembre de 2021, Aracely Ordaz, conocida popularmente como ‘Gomita’, reveló en exclusiva para TVNotas su decisión de someterse a su séptima intervención quirúrgica, esta vez para un bypass gástrico.

Según explicó, la operación implicó una reducción del estómago en un 50 por ciento. A lo largo de su vida, Gomita ya había pasado por seis liposucciones sin obtener los resultados esperados.

“Pese a las seis liposucciones que llevo a lo largo de mi vida, yo no adelgazaba. Yo ya había pensado desde hace mucho tiempo que un bypass que me redujera el estómago sería la opción”.

Aracely reveló que el camino hacia esta cirugía no fue sencillo. Ordaz relató que en México consultó con casi diez doctores bariatras, quienes le dijeron que el procedimiento estaba destinado principalmente a personas que superaran los 150 o 200 kilos, lo cual no era su caso.

Ante la negativa de los médicos en su país, decidió buscar opciones en el extranjero, específicamente en Venezuela. “Nadie me la quería hacer”, explicó, evidenciando la dificultad de acceder a este tipo de intervenciones en México.

El costo de la cirugía, según Ordaz, ascendió a aproximadamente 250 mil pesos, sin contar los gastos adicionales como vuelos. La celebridad subrayó que su cuerpo le ha costado mucho y que nunca arriesgaría su vida por un intercambio, destacando su compromiso con la calidad de los procedimientos a los que se somete: “Tengo para pagar los mejores médicos y para eso me friego tanto en trabajar”, concluyó.

En la segunda temporada de La casa de los famosos México, ‘Gomita’, se sinceró sobre las complicaciones que ha enfrentado desde que se sometió a un bypass gástrico en 2021. Durante una conversación con Gala Montes, Gomita compartió que, aunque su sobrepeso era de solo 15 kilos, sufría de un trastorno alimenticio que la llevaba a episodios de atracones.

“Mi sobrepeso era 15 kilos, pero con un trastorno alimenticio… era me siento mal y me da un atracón. Entonces me hago una lipoescultura. Era otra lipoescultura y ese era el problema”.